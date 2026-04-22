La Commission de la Défense nationale a examiné les intrusions de drones signalées en Belgique à l'automne 2025, ainsi que les controverses entourant la réponse du gouvernement, notamment l'achat de matériel anti-drones et les accusations de manipulation politique.

La Commission de la Défense nationale de la Chambre des représentants a examiné en profondeur les incidents aériens non identifiés signalés dans le ciel belge à l'automne 2025.

Entre fin octobre et mi-novembre, une série d'intrusions de drones a été rapportée, suscitant des inquiétudes et des interrogations quant à la sécurité de l'espace aérien national. Ces événements ne se sont pas produits de manière isolée, des incidents similaires ayant été enregistrés dans plusieurs autres pays européens, notamment la Pologne, la Lituanie, le Danemark et l'Allemagne.

La Belgique, à cette période, était également soumise à une pression diplomatique et politique intense en raison des discussions concernant la possible confiscation des avoirs russes gelés sur les comptes d'Euroclear, ce qui a pu ajouter une dimension géopolitique à ces intrusions. Plusieurs sites sensibles ont été concernés par ces survols de drones. Le camp d'Elsenborn a été l'un des premiers à signaler des activités suspectes en octobre.

Par la suite, d'autres observations ont été faites à la base aérienne de Kleine-Brogel, un site stratégique pour l'OTAN, ainsi qu'à l'aéroport international de Bruxelles-National, un hub majeur pour le transport aérien civil. Au-delà de ces incidents médiatisés, les services de renseignement militaires (SGRS) ont mené des enquêtes approfondies sur un nombre plus important de signalements.

Le ministre de la Défense, Theo Francken, a précisé devant les députés que, bien qu'une part significative des signalements initiaux se soit avérée infondée en raison du manque de systèmes de détection performants à ce moment-là, le problème de fond demeure. Sur les 249 incidents enregistrés concernant les casernes militaires, un pic notable a été observé sur une courte période.

Après une analyse rigoureuse par le SGRS, 42 cas sont restés inexpliqués, ne laissant aucune autre explication plausible que la présence effective de drones. Le ministre a fermement réfuté les affirmations selon lesquelles aucun drone n'était impliqué, soulignant que de telles déclarations ignorent les conclusions de ses propres services de renseignement.

Il est important de rappeler que certains de ces incidents avaient conduit à la fermeture temporaire des aéroports de Bruxelles-National et de Liège, perturbant considérablement le trafic aérien et soulignant la gravité de la situation. La discussion parlementaire s'est déroulée dans un contexte de vives critiques à l'encontre du ministre Francken, suite à la diffusion d'un reportage de l'émission Pano sur la VRT.

Ce reportage remettait en question l'attribution des intrusions de drones à la Russie, ainsi que la décision d'adopter en urgence un plan anti-drones de 50 millions d'euros. Plusieurs députés de l'opposition ont accusé le ministre d'avoir utilisé ces incidents comme prétexte pour justifier des achats de matériel anti-drones prévus de longue date. Le ministre a réfuté ces accusations, affirmant que le plan anti-drone existait déjà avant les incidents.

Il a également justifié le recours à une procédure négociée plutôt qu'à un appel d'offres classique pour l'acquisition du matériel, en invoquant l'urgence de la situation et le nombre limité de fournisseurs capables de répondre aux spécifications techniques requises, malgré un avis défavorable de l'Inspection des Finances. Le ministre a souligné que de tels recours à des procédures négociées ne sont pas sans précédent dans l'histoire gouvernementale.

Il a fermement rejeté les insinuations de corruption ou de favoritisme, exprimant son indignation face à de telles accusations et affirmant que la Défense, son cabinet et lui-même agissaient avec intégrité et transparence





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