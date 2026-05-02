Ipswich Town rejoint la Premier League, Coventry City déjà qualifié

Ipswich Town a confirmé sa promotion en Premier League après sa victoire contre QPR, rejoignant Coventry City dans l'élite du football anglais. Millwall, Southampton et Middlesbrough se disputeront les dernières places via les play-offs.

Ipswich Town rejoint Coventry City dans l'élite du football anglais , officialisant sa promotion en Premier League après une saison exceptionnelle en Championship . La confirmation est venue samedi lors de la 46e et dernière journée de compétition, avec une victoire convaincante 2-0 face à Queens Park Rangers.

Cette victoire, acquise devant leur public enthousiaste, a scellé la deuxième place au classement général pour les 'Tractor Boys', avec un total impressionnant de 84 points. Une performance qui récompense les efforts constants de l'équipe tout au long de la saison et qui permet à Ipswich de retrouver la Premier League un an seulement après l'avoir quittée.

Le match a rapidement pris une tournure favorable pour Ipswich grâce aux buts précoces de George Hirst, qui a ouvert le score dès la 3e minute, et de Jaden Philogene, qui a doublé l'avantage seulement six minutes plus tard. Ces deux réalisations rapides ont mis la pression sur QPR et ont permis à Ipswich de contrôler le rythme du match.

L'assurance finale est venue en fin de partie grâce à un but de Kasey McAteer à la 85e minute, consolidant ainsi la victoire et déclenchant les célébrations parmi les supporters. La lutte pour les places qualificatives pour les play-offs a été intense jusqu'à la dernière minute.

Millwall, avec Casper de Norre dans ses rangs, a également enregistré une victoire 2-0 contre Oxford United, mais cette victoire s'est avérée insuffisante pour les Lions, qui terminent à la troisième place avec 83 points, juste derrière Ipswich. Millwall, Southampton et Middlesbrough se disputeront donc les deux dernières places pour la promotion via les play-offs.

Southampton a réalisé une performance solide en s'imposant 3-1 sur le terrain de Preston, tandis que Middlesbrough a partagé les points avec Wrexham après un match nul 2-2. Ce résultat a eu des conséquences directes sur le classement, privant Wrexham, le club co-présidé par Ryan Reynolds, d'une place en play-offs malgré un total de 71 points. C'est Hull City qui profite de ce faux pas, avec 73 points, après sa victoire 2-1 contre Norwich.

La déception est palpable du côté de Wrexham, qui avait nourri l'espoir de disputer les play-offs après une saison prometteuse. La compétition en Championship est extrêmement relevée, et chaque point compte dans la course à la promotion. Le chemin vers la Premier League pour Millwall, Southampton et Middlesbrough passe désormais par les play-offs, une phase de compétition à élimination directe qui promet des matchs intenses et palpitants.

Les play-offs débuteront par des demi-finales aller-retour, où les équipes s'affronteront pour déterminer les deux finalistes. Les vainqueurs de ces demi-finales se retrouveront à Wembley le 23 mai pour une finale à enjeux élevés, où une seule équipe décrochera le billet tant convoité pour la Premier League. La tension sera à son comble, et chaque équipe donnera le meilleur d'elle-même pour réaliser son rêve de jouer au plus haut niveau du football anglais.

Les supporters des clubs concernés peuvent s'attendre à des moments de suspense et d'émotion intense lors de cette phase cruciale de la saison. La Premier League attend avec impatience l'arrivée d'Ipswich Town et de Coventry City, ainsi que l'équipe qui émergera victorieuse des play-offs, pour une nouvelle saison pleine de défis et de surprises





RTBFsport / 🏆 16. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ipswich Town Premier League Championship Coventry City Play-Offs Promotion Football Anglais

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nottingham Forest prend l'avantage face à Aston Villa en League CupNottingham Forest a battu Aston Villa 1-0 lors du match aller de la demi-finale de la League Cup grâce à un penalty transformé par Chris Wood. Le match retour aura lieu à Birmingham.

Read more »

Rayo Vallecano et Crystal Palace envoient un message fort en demi-finale de Conference LeagueLe Rayo Vallecano a pris l'avantage face à Strasbourg tandis que Crystal Palace s'impose face au Shakhtar Donetsk dans les demi-finales de la Conference League. Les deux matchs promettent un retour tout aussi intense.

Read more »

Franse streamingdienst Canal+ mag Europees topvoetbal mét Champions League uitzenden in BelgiëDe uitzendrechten van de Champions League, Europa League en Conference League in België zijn vanaf 2027 in handen van de Franse streamingdienst Canal+, het moederbedrijf van TV Vlaanderen.

Read more »

Europa League : Amadou Onana sort sur blessure face à Nottingham, 'Il nous a dit qu'il avait mal au mollet mais...'Préservé pour le match de samedi dernier en Premier League face à Fulham, Amadou Onana n’était certainement pas au...

Read more »

Le roi Charles III termine sa visite aux Etats-Unis sous les éloges de Trump et arrive aux BermudesLe Premier ministre David Burt et d'autres responsables l'ont accueilli sur le tarmac de l'aéroport de Hamilton, la...

Read more »

Pep Guardiola préfère la League One à la Ligue des Champions et justifie son choix avec humourPep Guardiola a surpris en expliquant qu'il a assisté à un match de troisième division anglaise plutôt qu'à la demi-finale aller de la Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich, en justifiant son choix avec des commentaires ironiques et un amour affiché pour le football anglais.

Read more »