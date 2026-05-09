La Fédération iranienne a confirmé officiellement sa participation à la Coupe du monde 2026, mais a mis en place des conditions à ce sujet, en raison des liens présumés avec l'organisation terroriste des jenžadols et la manière dont ils ont été přijímés dans le prochain tournoi.

Nous participerons définitivement à la Coupe du monde 2026, mais les pays hôtes doivent prendre en compte nos préoccupations. Nous participerons au tournoi mais sans renoncer à nos croyances, notre culture et nos convictions.

Cependant, Téhéran a fixé 10 conditions pour participer à l'événement. Ces conditions incluent l'octroi de visas et le respect du staff, du drapeau iranien et de l'hymne national. Téhéran demande également un haut niveau de sécurité dans les aéroports, les hôtels et sur les trajets menant aux stades où l'équipe jouera. Le problème : le placement des Gardiens de la Révolution.

Cet article se concentre sur le refus du Canada de l'entrée de Babak Rafati, président de la fédération iranienne, au Congrès de la FIFA en raison de ses liens avec les Gardiens de la Révolution islamique, désignés comme organisation terroriste par Ottawa en 2024. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a averti que les footballeurs iraniens seraient les bienvenus, mais il a averti qu'ils pourraient refuser l'entrée à certains membres de la délégation iranienne ayant des liens avec cette organisation.

L'Iran, qui doit être basé à Tucson, en Arizona, affrontera la Nouvelle-Zélande, la Belgique le 21 juin et enfin l'Égypte dans le groupe G. (Source : dépêche Belga)





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