Iran en Israël voeren nieuwe raketaanvallen uit

De Verenigde Staten en Israël voeren aanvallen uit op Iran, terwijl Iran luchtaanvallen uitvoert in de Golfregio. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël, en de Verenigde Staten zijn verantwoordelijk voor de recente aanvallen. Er zijn explosies in Teheran en Haifa. De beurzen openen met verlies, na de nieuwe raketaanvallen.

Op 28 februari begonnen de Verenigde Staten en Israël met aanvallen op Iran . Het Iraanse regime antwoordde met luchtaanvallen in de hele Golfregio. Iran heeft zondag voor het eerst in 2 maanden raketten afgevuurd op Israël .

Volgens Teheran was het een vergelding voor de escalatie van het conflict in Libanon, waar Israël de strijd tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah de voorbije weken heeft opgevoerd. Trump: "Immediat stoppen met 'schieten'" Nadat Iran gisteravond opnieuw raketten was beginnen af te vuren op Israël, wilde Trump niet dat de Israëlische premier Benjamin Netanyahu Nieuwe aanvallen tussen Israël en Iran zouden de gesprekken tussen de VS en Iran over een staakt-het-vuren nog meer kunnen bemoeilijken.

De uitwisseling van berichten tussen Iran en de Verenigde Staten is niet gestopt, zegt Esmaeil Baghaei, de woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Afgelopen weekend arriveerde de Pakistaanse minister van Binnenlandse Zaken, Mohsin Naqvi, in Teheran. Dit maakt volgens Baghaei deel uit van de pogingen om de onrechtstreekse gesprekken met de VS voort te zetten.

Pakistan is een belangrijke bemiddelaar tussen Iran en de VS. In april vonden in Islamabad de eerste rechtstreekse gesprekken tussen beide landen plaats, al draaiden die op niets uit. Naqvi zou een schriftelijke boodschap van Pakistaanse leiders aan de Iraanse opperste leider Mojtaba Khamenei hebben overhandigd.

"De diplomatieke onderhandelingen gaan uiteraard onder alle omstandigheden door", zegt Baghaei. Die zullen wel "beïnvloed" zijn door de hervatting van de vijandelijkheden. De Verenigde Staten zijn rechtstreeks verantwoordelijk voor de recente aanvallen. Dat heeft Esmaeil Baghaei, de woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken, gezegd op een persconferentie.

De militaire acties van Israël kunnen niet los worden gezien van het Amerikaanse beleid.

"De VS draagt directe verantwoordelijkheid voor elke actie die het zionistische regime (Israël, red) onderneemt met betrekking tot het schenden van de regionale vrede en veiligheid ten opzichte van Iran", aldus Baghaei. "Als partij bij het staakt-het-vuren van 8 april is het rechtstreeks verantwoordelijk voor eventuele schendingen, inclusief aanvallen die aan Israël worden toegeschreven". Er wordt melding gemaakt van explosies in de Iraanse hoofdstad Teheran.

Volgens Iraanse staatsmedia zijn er geen slachtoffers gevallen bij de Israëlische aanvallen op het petrochemische complex in Mahshahr, een stad in de zuidwestelijke provincie Khuzestan. In een tegenreactie heeft de Iraanse Revolutionaire Garde een raketaanval uitgevoerd op een soortgelijk complex in de Noord-Israëlische stad Haifa. Iran heeft de voorbije nacht en ochtend raketten op Israël afgevuurd. Het doet dat omdat Israël gisteren de Libanese hoofdstad Beiroet aanviel.

Iran zegt ook dat het van plan is om een hele week lang Israël aan te vallen. Het Israëlische leger heeft meer informatie vrijgegeven over de aanvallen op Iran die het vannacht heeft uitgevoerd. Daarbij zijn "strategische defensiesystemen van het Iraanse terreurregime" onder vuur genomen. De beurzen met verlies zouden openen, was te verwachten na de nieuwe raketaanvallen tussen Iran en Israël, de eerste sinds het staakt-het-vuren van april. Eerder vanmorgen waren de beurzen in Azië al met verlies gesloten





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