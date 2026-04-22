Iran : Le régime islamique en crise profonde, selon un chercheur

Un chercheur analyse la situation en Iran, soulignant la perte de légitimité du régime, la crise économique et la résistance croissante de la population. Il estime que le régime est idéologiquement vide et espère un changement en 2026.

Le chercheur Amirpasha Tavakkoli dresse un portrait alarmant de la situation en Iran , affirmant que la République islamique a perdu sa légitimité et se trouve aujourd'hui dans un état de vide idéologique profond.

Cette déliquescence, selon lui, trouve son origine dans le mouvement 'Femmes, Vie, Liberté', qui a révélé et exacerbé le fossé grandissant entre le pouvoir et la population iranienne. Bien que Tavakkoli ne prédise pas un effondrement imminent du régime, il souligne que l'oppression a atteint un niveau critique, caractérisé par des exécutions quotidiennes et une répression brutale qui instaurent un climat de chaos et d'incertitude généralisés.

Il déplore le manque d'attention médiatique en Europe face à la gravité de la situation. Un changement significatif, observé par le chercheur, est l'extension de la violence et de la répression aux régions les plus défavorisées et reculées du pays. Cette expansion géographique des attaques contre les civils témoigne, selon lui, de l'ampleur de la crise qui frappe la République islamique.

Parallèlement à la crise politique et sociale, l'Iran est confronté à une crise économique sévère, marquée par une inflation galopante et une baisse drastique du pouvoir d'achat de la population. Cette situation économique précaire contribue à alimenter le sentiment de chaos et d'incertitude, exacerbant le mécontentement populaire.

Cependant, Tavakkoli insiste sur la résistance active du peuple iranien, qui exprime sa contestation de multiples façons. On observe une diminution significative de la fréquentation des mosquées, un refus croissant du port du voile obligatoire, l'émergence de nouvelles formes de rassemblement et un manque d'engagement en faveur du régime.

Cette contestation se manifeste également au niveau international, comme en témoigne le slogan 'Ni Gaza, ni Liban, je donne ma vie pour l'Iran', qui illustre un rejet de la propagande et de la stratégie de la République islamique, tant sur le plan interne qu'extérieur. Tavakkoli réaffirme sa conviction que le régime est fragilisé, le décrivant comme un corps idéologiquement vide.

Il exprime l'espoir que l'année 2026 marquera la fin du régime des Mollahs, tout en soulignant que le changement doit venir de l'intérieur, du peuple iranien lui-même. Il insiste sur le fait que le renversement de la République islamique est une responsabilité qui incombe exclusivement aux Iraniens. Il est important de noter que cette analyse est basée sur les observations et les conclusions présentées dans le livre du chercheur, et qu'elle reflète sa perspective sur la situation en Iran.

L'interview complète avec Amirpasha Tavakkoli est disponible dans le podcast du Monde en direct, offrant une analyse approfondie et nuancée de la crise iranienne. La situation actuelle est donc caractérisée par une perte de légitimité du régime, une crise économique profonde, une répression accrue et une résistance populaire croissante, le tout dans un contexte de chaos et d'incertitude.

L'avenir de l'Iran reste incertain, mais Tavakkoli reste optimiste quant à la possibilité d'un changement positif, à condition que ce changement soit porté par le peuple iranien lui-même. Il est crucial de suivre l'évolution de la situation en Iran et de soutenir les efforts du peuple iranien pour obtenir la liberté et la démocratie





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Iran République Islamique Crise Répression Contestation

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