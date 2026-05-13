Iran maintains 70% of its missile arsenal, controls 30 out of 33 Ormuz bases

According to documents from US intelligence agencies, Iran still holds around 70% of its initial missile arsenal. The country also has 70% of its mobile launch sites and has regained access to most of its underground missile sites and launch systems. Additionally, Iran controls 30 out of 33 missile bases along the Ormuz strait, according to the New York Times and the Washington Post.

Des documents des agences de renseignement américaines, datant du début du mois, montrent que l' Iran détient toujours environ 70 % de son arsenal de missiles initial.

Par rapport à la situation d'avant-guerre, le pays dispose toujours aussi de 70 % de ses installations de lancement mobiles, selon le New York Times. Téhéran a par ailleurs retrouvé l'accès à la majorité de ses sites de missiles souterrains et à environ 90 % de ses installations et systèmes de lancement souterrains.

De plus, des indices laissent penser que l'Iran contrôle à nouveau 30 des 33 bases de missiles situées le long du détroit d'Ormuz, ajoute le même journal. Le Washington Post avait précédemment fait état de chiffres similaires, également basés sur des données des services de renseignement américains. Selon ce journal, il s'agirait d'environ 75 % du stock de lanceurs mobiles d'avant-guerre et d'environ 70 % du nombre total de missiles.

Ces informations contrastent fortement avec la version officielle américaine de la guerre en Iran où Washington affirme que Téhéran a été quasiment mis à genoux militairement. En réaction, Donald Trump a déjà qualifié ces informations de 'fake news' sur sa plateforme Truth Social. Il évoque notamment le grand nombre de navires de guerre iraniens coulés. Les chiffres concernant l'arsenal de missiles iranien ne sont pas contestés dans la réponse de Trump





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