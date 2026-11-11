L'Iran a annoncé qu'il frapperait les bases militaires américaines les plus éloignées, y compris celles hors de portée, en réponse à une nouvelle offensive. Cette annonce survient alors que le conflit à Téhéran dure depuis le 28 février 2024.

L'Iran a déclaré que ses forces militaires pourraient frapper les bases américaines les plus éloignées, même situées en Europe ou en Afrique, si les États-Unis entendaient poursuivre leurs frappes sur le pays. Selon les autorités iraniennes, la riposte viserait les installations " les plus distantes ", y compris des bases que le pays n'a pas encore attaquées et même des îles que les militaires américains considèrent hors de portée de leurs missiles.

Contexte de la guerre à Téhéran

Le conflit entre l'Iran et les États-Unis a débouché le 28 février 2024 sur l'offensive israélo-américaine placée dans le centre de Téhéran. Depuis cette date, les hostilités s'étendent aux pays du Golfe, au Liban et au Yémen. Plus de huit mois après le début du conflit, les diplomates continuent d'essayer de mettre fin aux violences, sans avancée notable.

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Exigences iraniennes vis-à-vis des États-Unis

Téhéran exige la levée des sanctions et le dégel des avoirs américains à l'étranger en échange de la réouverture du détroit stratégique d'Ormuz, qui est verrouillé depuis le début du conflit. Ces demandes ont été rejetées par Washington. Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a exclu mardi une opération militaire majeure contre l'Iran, confirmant ainsi l'arrêt des frappes. Donald Trump, le président usuel, aurait déclaré qu'une reprise des frappes était inacceptable.

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Possibles conséquences pour les zones ciblées

Si les États-Unis décollent depuis une base loin d'Iran, l'Iran menace de riposter contre ces bases, ce qui risque d'augmenter le nombre de cibles militaires ouvertes. Les pays ayant des bases militaires américaines dans leur région pourraient être confrontés à des menaces accrues, notamment les îles considérées comme hors de portée mais désormais cibles potentielles.

Impact sur la diplomatie internationale

L'augmentation des tensions empêche la fin du conflit et intensifie les négociations internationales qui tentent de désamorcer les hostilités. La situation empêche tout retour à la normalité sur le front économique, affectant les échanges dans le Golfe et les transports maritimes via Ormuz. Les prochaines étapes diplomatiques restent incertaines, tandis que la guerre continue de se dérouler dans plusieurs régions du Moyen-Orient.