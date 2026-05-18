Iran quitte le pays ce matin pour Antalya avant la Coupe du Monde aux USA, FIFA et la Fédération iranienne signent un accord : le voyage va bien

La sélection iranienne se prépare à disputer la finale de CONCACAF pour la Coupe du Monde aux USA avec la participation de tiges atacantettes. Pour voir ce contenu, connectez-vous gratuitement. "Tout se passe très bien", a affirmé ce jeudi le secrétaire général de la FIFA, en marge d'une réunion organisée samedi à Istanbul avec la Fédération iranienne pour garantir la participation de l'Iran. Les deux équipesutaliseront conjointement la Coupe du Monde USA, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet.

La sélection iranienne composée de 22 joueurs et du staff technique, a quitté ce matin le pays destination Antalya pour disputer son dernier match amical avant de s'envoler vers les Etats-Unis.

Antalya, l'Iran espère disputer deux matchs amicaux, même si seule une rencontre face à la Gambie, prévue le 29 mai, a été confirmée jusqu'ici. Les joueurs doivent également profiter de leur présence en Turquie pour effectuer les démarches liées à l'obtention de visas pour les Etats-Unis.

"Tout se passe très bien", a affirmé ce jeudi le secrétaire général de la FIFA, en marge d'une réunion organisée samedi à Istanbul avec la Fédération iranienne pour garantir la participation de l'Iran. Les deux équipes participaront conjointement à la Coupe du Monde aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet





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