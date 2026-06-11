Iran: Réactions à la violation répétée du cessez-fire et au déplacement de forces militaires

Des installations de surveillance militaire, des systèmes de communication et des sites de défense aérienne iraniens à travers tout le pays ont été activées après que Donald Trump a accusé Téhéran de tergiverser dans les négociations pour arrêter la guerre au Moyen-Orient. Malgré un cessez-le-feu entré en vigueur le 8 avril après plus de cinq semaines de bombardements, les Gardiens de la Révolution, armée idéologique de Téhéran, ont déclaré avoir lancé des drones sur les bases militaires d'Ali al-Salem et Ahmad al-Jaber, au Koweït, et sur la base aérienne de Sheikh Isa, à Bahreïn.

Des installations de surveillance militaire, des systèmes de communication et des sites de défense aérienne iraniens à travers tout le pays ont été activées après que Donald Trump a accusé Téhéran de tergiverser dans les négociations pour arrêter la guerre au Moyen-Orient.

Malgré un cessez-le-feu entré en vigueur le 8 avril après plus de cinq semaines de bombardements, les Gardiens de la Révolution, armée idéologique de Téhéran, ont déclaré avoir lancé des drones sur les bases militaires d'Ali al-Salem et Ahmad al-Jaber, au Koweït, et sur la base aérienne de Sheikh Isa, à Bahreïn. Les médias iraniens avaient auparavant annoncé une attaque contre le quartier général de la 5e flotte américaine à Bahreïn.

Les sirènes d'alerte aérienne ont été déclenchées à Bahreïn, selon le ministère de l'Intérieur. Au Koweït, l'armée a annoncé être en train de... L'autorité de l'aviation civile a fermé l'espace aérien de l'émirat. Les Gardiens de la Révolution ont par ailleurs affirmé avoir tiré 12 missiles balistiques contre la base d'Al-Azrak, en Jordanie, utilisée par les Etats-Unis.

Téhéran a également averti que ses forces prendraient pour cible tout navire tentant de franchir le détroit stratégique d'Ormuz, par lequel transitait en temps normal un cinquième du commerce mondial du pétrole et du gaz naturel liquéfié. Suite aux violations répétées du cessez-le-feu par l'ennemi américain, le détroit d'Ormuz sera fermé jusqu'à nouvel ordre. Aucun navire ne doit quitter son mouillage dans le golfe Persique et la mer d'Oman.

Toute approche du détroit d'Ormuz sera considérée comme une collaboration avec l'ennemi. Washington, qui impose pour sa part un blocus aux ports iraniens, a démenti tout blocage du détroit





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