Iran's Alleged Plans to Use Kamikaze Dolphins in the Strait of Hormuz

A rumor circulating on social media claims that Iran intends to use dolphins as kamikaze weapons to attack American ships in the Strait of Hormuz. However, there is currently no evidence to support this claim. The images being shared are outdated or taken out of context.

Een gerucht over de inzet van kamikaze-dolphijnen in de Straat van Hormuz wint op sociale media aan populariteit. Iran zou die dieren willen gebruiken om Amerikaanse schepen aan te vallen.

Maar voor dat plan bestaat er op dit moment geen enkel bewijs. De afbeeldingen die erover de ronde doen, zijn verouderd of uit context gehaald. Op sociale media gaat het gerucht viraal dat Iran het plan heeft om kamikaze-dolphijnen in te zetten in de Straat van Hormuz om Amerikaanse schepen aan te vallen. Er is voorlopig geen bewijs dat Iran zulke plannen heeft.

De afbeeldingen die circuleren zijn verouderd en uit hun context gehaald. De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth zei op 5 mei dat Iran geen kamikaze-dolphijnen bezit. Iran reageert zelf eerder spottend op het gerucht. Het Iraanse persbureau Tasnim News noemt het een "domme bewering" en de Iraanse vertegenwoordiging in Hyderabad deelt een AI-afbeelding om de draak te steken met het verhaal.

Twee maal per week duikt de podcast "Het uur van de waarheid" in de wereld van onlinebedrog, desinformatie en misleiding. Ook dit onderwerp komt uit de podcast. Iraanse functionarissen hebben gezegd dat Teheran mogelijk nog niet eerder gebruikte wapens zou kunnen inzetten om Amerikaanse oorlogsschepen aan te vallen, van onderzeeërs tot mijnendragende dolphijnen. Het is niet duidelijk over welke functionarissen de krant het precies heeft.

Maar vrijwel meteen stroomde het internet vol met heel wat van de afbeeldingen die viraal gaan, hebben niets met de Straat van Hormuz te maken. We belichten er 2 die massaal gedeeld worden. Twee beelden die viraal gaan op dit moment, zijn in realiteit oudere beelden uit andere contexten. Op de vraag of de Amerikaanse marine gebruik maakt van dolphijnen, bleef de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth ontwijkend.

Op dit moment zijn er geen doorslaggevende bewijzen voor mogelijke plannen om kamikaze-dolphijnen in te zetten. Verder zijn er op dit moment geen officiële instanties uit Iran die het plan in verband met kamikaze-dolphijnen bevestigd of ontkend hebben. Ook in de Iraanse pers worden geen officiële uitspraken gedaan. Het Iraanse persbureau (India) noemt het zelfs lacherig.

Met een AI-afbeelding van "Admiraal Fin Flint, bommenwerperdolphijn" steken ze de draak met het gerucht. Militaire dolphijnen zijn al jarenlang onderdeel van de Amerikaanse marine. Die worden vandaag vooral ingezet om mijnen te detecteren. Op dit moment zijn er geen bewijzen voor plannen met levende kamikaze-dolphijnen in de Straat van Hormuz





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran Strait Of Hormuz Kamikaze Dolphins American Ships Pete Hegseth AI-Image

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Chute brutale des cours du pétrole sur fond d'espoir diplomatique entre Washington et TéhéranLes prix du Brent et du WTI s'effondrent suite aux annonces de Donald Trump concernant un accord potentiel avec l'Iran pour sécuriser le détroit d'Ormuz.

Read more »

« Des dauphins kamikazes » utilisés par l’Iran : quelle est cette folle rumeur qui agite les États-Unis ?Une étrange rumeur circule depuis plusieurs jours autour du détroit d’Ormuz : l’Iran utiliserait-il des dauphins kamikazes pour attaquer des navires ? Dans sa chronique, notre journaliste Lilian Lefebvre revient sur cette théorie devenue suffisamment virale pour être évoquée lors d’une conférence de presse du Pentagone.

Read more »

Donald Trump et l'Iran : entre démonstration de force et recherche d'accordLe président américain tente de naviguer entre signaux de dissuasion envers l'Iran et volonté d'apaiser les marchés financiers, tout en cherchant un accord rapide avant sa rencontre avec Xi Jinping.

Read more »

Iran propose un droit de péage sur le détroit d'Ormuz, la communauté internationale s'insurgeIran wants to impose a transit fee on the Strait of Hormuz, claiming sovereignty over an artery where 20% of the world's oil consumption passes. However, the routes of navigation are mainly in Oman's territorial waters, and passing through Iran's territorial waters is a right under a UN convention from 1982. The international community opposes this measure, fearing it could destabilize global trade.

Read more »