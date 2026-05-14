Iran's Participation in FIFA World Cup 2026 Remains Uncertain Amid Middle East Tensions

The participation of Iran in the FIFA World Cup 2026 remains surrounded by uncertainties due to the ongoing tensions in the Middle East following the recent airstrikes by the United States and Israel on Iran.

La participation de l' Iran au tournoi, prévu du 11 juin au 19 juillet, reste entourée d'incertitudes depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient fin février, à la suite de frappes menées par les Etats-Unis et Israël contre la République islamique.

Le président de la Fédération, Mehdi Taj, a indiqué que la FIFA leur fournirait des garanties, car le problème des visas n'est toujours pas réglé. Le patron de la FIFA, Gianni Infantino, a réaffirmé que l'Iran disputerait comme prévu ses matches du Mondial aux Etats-Unis. Téhéran et Washington n'entretiennent plus de relations diplomatiques depuis 1980, à la suite de la crise des otages à l'ambassade américaine.

Les joueurs doivent se rendre dans la capitale turque, Ankara, pour y être soumis à une prise d'empreintes digitales dans le cadre de la procédure de visa. L'Iran a tenu mercredi une cérémonie d'adieu pour sa sélection nationale de football, avant son départ pour le Mondial 2026 coorganisé conjointement par les États-Unis, le Mexique et le Canada. La Team Melli affrontera la Nouvelle-Zélande, la Belgique et l'Egypte dans le groupe G





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