Iran's national team faces a tough challenge in the FIFA World Cup without several key players. The absence of key players like Gholizadeh, Sayyadmanesh, and Azmoun has left the team with a weakened attack. However, the team still has the potential to reach the knockout stage due to their strong attack. The team will face Belgium in the group stage, a team that has been a tough opponent in the past. The journalist predicts a close match with few goals, with Iran focusing on defense and Belgium aiming for a victory.

. Malheureusement, trois d'entre eux ne seront pas présents : Gholizadeh est blessé, tandis que Sayyadmanesh et Azmoun ont été écartés de la sélection. Malgré ces absences, l'attaque reste notre meilleur secteur, et les joueurs auront à coeur de se montrer, d'autant plus dans un tournoi élargi qui représente une vraie opportunité historique d'atteindre les huitièmes de finale.

L'Iran aborde la compétition dans un contexte tendu, marqué par de lourdes tensions géopolitiques au Moyen-Orient. En mars dernier, dans le cadre des manifestations ayant fait de nombreuses victimes, Sardar Azmoun avait été écarté de la sélection en raison de ses prises de position contre les autorités iraniennes. L'attaquant vedette ne figure donc pas dans la liste d'critères techniquesShoja Khalilzadeh , 37 ans, commet encore beaucoup d'erreurs.

Son partenaire en charnière centrale sera probablement un joueur inexpérimenté commeest également moins performant que lors des précédentes Coupes du monde. Selon Erfan Hoseiny, le joueur iranien à surveiller côté belge serait le jeuneC'est un milieu de terrain de 20 ans qui évolue dans le championnat local et ne compte que deux sélections. Pourtant, il a impressionné lors de ses deux apparitions. Il est très à l'aise techniquement, capable de défendre, mais aussi de jouer vers l'avant.

Le journaliste a également évoqué la perception des Diables Rouges en Iran. Avant même le tirage au sort, l'entraîneur avait déclaré à la télévision qu'il préférait tomber sur la Belgique parmi les équipes du chapeau 1, estimant - et c'est aussi un sentiment général en Iran - que c'est l'une des sélections les plus abordables, en raison d'un effectif vieillissant et du fait que plusieurs cadres vivent probablement leur dernier Mondial.

Mais cela reste évidemment le match le plus difficile du groupe, et celui que la plupart des Iraniens s'attendent à nous voir perdre. Au vu de la pauvreté défensive de l'Iran, comme le décrit Erfan, est le joueur belge qui inquiète tout le monde. On parle énormément de lui depuis le tirage, et beaucoup de gens sont très inquiets de ce qu'il pourrait faire à notre défense. Je m'attends à un match fermé, avec peu de buts.

L'Iran cherchera avant tout à bien défendre, mais je pense que la Belgique finira par s'imposer. Je dirais soit 1-0, soit 2-0. Je ne vois pas l'Iran marquer dans ce match





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