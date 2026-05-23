Iran has been in the 'final stages' of negotiations with the US, according to Tehran. The Islamic Republic has threatened Washington with 'reprisals' in case of a nuclear standoff. Nathalie Marquay-Pernaut, the ex-girlfriend of singer Patrick Bruel, has shared her thoughts about the supposed disfigurement of the French musician. A Belgian biker was found alive after being missing for eight days in France. An important fire has been declared in Charleroi after a fire broke out in the recycle plant in Couillet. Hantavirus has been detected in Europe, and an 'encountered isolate' has been quarantined. Two French children were rescued in Portugal after being abandoned; it was doubted that they would be returned to their parents.

L' Iran affirme être en 'finalisation d'un protocole d'accord' avec les États-Unis : Téhéran menace Washington de représailles en cas de reprise de la guerre 'Je soutiens toutes ces femmes' : l'ex de Patrick Bruel , Nathalie Marquay-Pernaut, se confie sur l'affaire qui entoure le chanteur français 'Ses proches ne s'attendaient plus à le revoir vivant' : un randonneur belge de 62 ans retrouvé en France après huit jours 'Nous n'avons pas le choix' : malgré les plaintes contre le chanteur, ce festival belge maintient la venue de Patrick Bruel 'Quelque chose se prépare' : les scientifiques s'attendent à un 'super El Niño' et des pics de températures extrêmes Malades de longue durée : voici les trois mesures de Frank Vandenbroucke malgré des médecins-conseils (substance news only) Explosion dans une mine en Chine : 247 mineurs piégés sous terre dans des conditions critiques, l'accident a fait 90 morts Le dernier bilan d'une explosion de gaz dans une mine de charbon du nord-est de la Chine s'est alourdi samedi à 90 morts.

Au total, 247 mineurs se trouvaient sous terre dans la mine de Liushenyu lorsque l'accident s'est produit vendredi soir (heure chinoise). Xi Jinping promet de 'tirer les leçons' de l'accident minier le plus meurtrier en 17 ans dans le pays.

Hantavirus : nouveau cas détecté en Europe, il se 'trouve depuis en quarantaine' Les deux enfants français abandonnés les yeux bandés au bord d'une route au Portugal placés en famille d'accueil ; ils nous ont traités pire que des animaux' : le militant belge de la 'Flottille pour Gaza' Julien Cabral raconte sa détention par l'armée israélienne. On nous a forcés à nous déshabiller' : des activistes de la 'Flottille pour Gaza' affirment avoir subit humiliations et violences sexuelle





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Patrick Bruel Accused of Countless Rapes and Sexual Assaults in France and Belgium - He Denies the AccusationsFrench artist Patrick Bruel is facing thirty lawsuits for rapes and sexual assaults in France and Belgium. The accusations are being denied by Bruel who also received the title of 'Citizen of Honour' from the city of Liège in 2022. The group DéFi in the Province of Liège sent a letter to Liège authorities, asking for a temporary suspension of Bruel's title until the justice has done its work. The title of 'citizen of honour' sends a political message and DéFi questions the coherence between the values of Liège and the symbols chosen. The college of Liège has also suspended Bruel's honorary title.

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Le titre d'officier d'honneur de Patrick Bruel suspendu par la ville de LiègeLa ville de Liège a décidé de suspendre provisoirement le titre d'officier d'honneur du chanteur français Patrick Bruel en attendant les résultats de l'enquête judiciaire en cours.

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Des avertissements énergiques de la part de Téhéran, la Belgique condamnée pour crime contre l’humanité et un événement tragique en FranceLa République islamique d'Iran menace Washington de représailles en cas de reprise de la guerre, tandis que la Belgique est devenu le premier pays à être condamné pour crime contre l'humanité. Une calamiteuse découverte d'un randonneur belge dans les Pyrénées-Gât totali le décès. Une femme éminente de l'ancienne vie affective de Patrick Bruel nous confie sur l'affaire qui entoure le chanteur français.

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