Iran : Une économie à l'agonie après deux mois de guerre

Deux mois après le début du conflit, l'économie iranienne est au bord du gouffre, fragilisée par les sanctions, l'inflation et le blocus du détroit d'Ormuz. L'impact sur la population et les infrastructures est considérable.

Après deux mois de conflit, la République islamique d'Iran se trouve dans une situation de plus en plus précaire. Bien que n'ayant pas cédé aux pressions exercées par les États-Unis, l' économie iranienne s'enfonce inexorablement dans une crise profonde, exacerbée par des décennies de sanctions internationales et une inflation déjà galopante.

Les frappes militaires directes et le blocus stratégique du détroit d'Ormuz, artère vitale pour ses exportations pétrolières et gazières, ont infligé des dommages considérables. Pour Téhéran, la lutte dépasse désormais le simple cadre militaire; elle englobe des enjeux financiers, sociaux et commerciaux cruciaux pour la survie du régime et le bien-être de sa population. Les conséquences de cette guerre se manifestent de manière poignante dans le quotidien des Iraniens.

Fatmeh Zarei, une commerçante, erre parmi les décombres de son épicerie, tentant de sauver ce qui peut l'être après une frappe aérienne dévastatrice. Elle témoigne avec amertume : « Je tenais ce magasin depuis presque 28 ans. Mon plus jeune fils est né ici. » La destruction de son commerce représente non seulement la perte de son outil de travail, mais également la disparition de sa principale source de revenus, un sort partagé par un nombre croissant de citoyens.

Selon les données du ministère iranien du Travail, plus de deux millions d'Iraniens auraient perdu leur emploi au cours des deux derniers mois de conflit. Cette augmentation massive du chômage contribue à une détérioration rapide des conditions de vie et alimente un sentiment de désespoir au sein de la population. Les infrastructures essentielles à l'économie du pays sont également la cible de ces attaques.

Le champ gazier de South Pars a subi une diminution de 12% de sa capacité de production, tandis que la zone économique de Mahshahr, concentrant près de 28% de la production pétrochimique iranienne, a été gravement endommagée. Le port de Bandar Abbas, un nœud maritime majeur pour le commerce iranien, a également été visé, perturbant les chaînes d'approvisionnement et entravant les échanges commerciaux.

Ces atteintes à l'appareil productif iranien surviennent à un moment critique, où le pays a impérativement besoin de maintenir ses recettes d'exportation pour faire face aux dépenses liées à la guerre et à la reconstruction. L'impact le plus significatif, et sans doute le plus dévastateur, est le blocus du détroit d'Ormuz. Avant le déclenchement du conflit, 90% des exportations iraniennes transitaient par cette voie maritime stratégique.

Aujourd'hui, ce flux commercial est presque complètement interrompu, entraînant des pertes estimées à plus de 400 millions de dollars par jour. Pour une économie fortement dépendante des revenus générés par les hydrocarbures, cette perte est catastrophique. Elle prive l'État de devises étrangères indispensables pour financer les importations essentielles, soutenir la population et reconstruire les infrastructures détruites. Cette nouvelle crise s'ajoute aux difficultés préexistantes.

L'Iran, soumis à des sanctions internationales depuis les années 1980, était déjà confronté à une inflation de 40% en 2024. Les prévisions du Fonds Monétaire International (FMI) tablent sur une aggravation de la situation, avec une inflation atteignant 68% cette année.

De plus, la menace de nouvelles sanctions américaines, ciblant notamment les banques chinoises susceptibles de fournir une assistance économique à l'Iran, maintient un climat d'incertitude et limite les marges de manœuvre de Téhéran. Malgré les espoirs d'un effondrement rapide de l'économie iranienne nourris par Washington, la réalité est plus complexe. La résistance observée ne signifie pas que l'économie iranienne est solide, mais plutôt qu'elle parvient à fonctionner dans des conditions extrêmement difficiles.

Tant que le conflit militaire perdurera, la capacité de l'Iran à financer ses importations, à soutenir sa population et à préserver ses secteurs clés restera un enjeu majeur de cette guerre, un front invisible mais crucial pour l'avenir du pays





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