Iranian Football Federation and FIFA Meet, Discuss Participation in FIFA World Cup

The Iranian Football Federation and FIFA have met to discuss the participation of the Iranian national team in the FIFA World Cup. The meeting was described as 'positive and constructive' by the Iranian president of the football federation, Mehdi Taj.

Nous avons pu aborder certaines questions d'ordre opérationnel, comme nous le faisons avec chaque association membre. Je suis très heureux de la richesse de nos échanges.

La Fédération iranienne de football comme la FIFA sont très satisfaites de cette rencontre et se réjouissent d'accueillir la Team Melli au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le président de la Fédération iranienne de football, Mehdi Taj, avait affirmé jeudi qu'aucun visa n'avait encore été délivré à la Team Melli. La procédure est censée être finalisée en Turquie. Concernant la réunion avec la FIFA samedi, Mehdi Taj, cité dans le communiqué, l'a également qualifiée de 'positive et constructive'.

Chaque partie a pu faire part de ses préoccupations tout en réaffirmant un engagement commun à garantir la participation de la Team Melli à la Coupe du Monde. L'équipe nationale iranienne partira lundi pour un stage de préparation en Turquie avant de rejoindre les Etats-Unis, en plein conflit entre Téhéran et Washington. L'Iran espère disputer deux matches de préparation à Antalya, même si seule une rencontre face à la Gambie le 29 mai a été confirmée jusqu'ici.

Qualifié pour sa quatrième phase finale consécutive, l'Iran sera basée à Tucson, en Arizona et entamera son parcours le 15 juin à Los Angeles face à la Nouvelle-Zélande, avant d'y défier la Belgique le 21 juin, puis de conclure sa phase de poules contre l'Égypte le 26 juin à Seattle. Info, sport, émissions, cinéma... Découvrez l'offre complète des newsletters de nos thématiques et restez informés de nos contenus





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