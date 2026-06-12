Irlande du Nord : les violences anti-immigration alimentées par les réseaux sociaux

Depuis plusieurs jours, Belfast est le théâtre de violences anti-immigration. Une agression ayant mal tourné a été relayée sur les réseaux sociaux, attisant la colère de certains groupes qui ont incendié des voitures et attaqué des habitations. Derrière ces violences, il y a aussi une récupération politique avec des personnalités comme Tommy Robinson ou Elon Musk qui ont relayé l'information. Les autorités nord-irlandaises parlent d'une agitation alimentée par les réseaux sociaux.

Depuis le début de la semaine en Irlande du Nord, Belfast est secouée par des violences anti-immigration. Des maisons ont été incendiées, des familles ont dû être évacuées et la police a même ressorti les canons à eau.

Ces faits ont pour origine une agression et la caisse de résonance que sont les réseaux sociaux. Jim Nejman a analysé le phénomène ce matin sur bel RTL. Tout part d'une agression extrêmement violente survenue lundi soir à Belfast. Un homme de 44 ans, Stephen Ogilvie, a été grièvement blessé.

Il a notamment perdu un œil lors de l'agression. Un réfugié soudanais de 30 ans a depuis été inculpé pour tentative de meurtre. Mais très vite, ce ne sont plus seulement les faits qui ont circulé. C'est une vidéo de l'agression qui a commencé à être massivement partagée sur les réseaux sociaux.

Une vidéo particulièrement choquante. On y voit la victime recevoir plusieurs coups de couteau au niveau du cou, au point que certains internautes ont parlé d'une tentative de décapitation. Résultat : en quelques heures, la colère s'est transformée en émeutes. Des groupes masqués ont incendié des voitures, attaqué des habitations et ciblé des familles immigrées.

Derrière ces violences, il y a aussi une récupération politique. Parmi les comptes qui ont le plus relayé cette affaire, on retrouve notamment Tommy Robinson, figure de l'extrême droite britannique, mais aussi Elon Musk, dont plusieurs publications ont été accusées d'avoir contribué à amplifier la mobilisation en ligne. Les autorités nord-irlandaises parlent désormais ouvertement d'une agitation alimentée par les réseaux sociaux et c'est là que cette histoire devient intéressante.

Parce que pour beaucoup de personnes qui manifestent aujourd'hui, le cas Stephen Ogilvie ne tombe pas de nulle part. Il s'inscrit dans une série de polémiques récentes où certains estiment que des agressions impliquant des migrants ne reçoivent pas toujours la même attention médiatique ou politique que d'autres faits divers. Qu'elles soient fondées, exagérées ou parfois complètement fausses, ces perceptions circulent aujourd'hui à une vitesse phénoménale sur les réseaux.

Après deux nuits d'émeutes particulièrement violentes, la situation s'est un petit peu calmée Mais les autorités craignent toujours que ces tensions continuent à être alimentées sur les réseaux sociaux. Et c'est d'ailleurs ce qu'a rappelé la famille de Stephen Ogilvie elle-même, qui a demandé que cette agression ne soit pas utilisée pour attiser la haine contre les migrants. Une demande qui montre à quel point la bataille porte désormais autant sur l'interprétation de l'événement que sur l'événement lui-même.

Cette lecture des événements trouve un tel écho parce qu'aujourd'hui, une vidéo de quelques secondes peut faire le tour du pays en quelques heures. Des influenceurs, des militants ou des personnalités politiques peuvent ensuite lui donner une portée bien plus large que l'agression elle-même. C'est aussi parce qu'elles s'appuient sur des frustrations déjà présentes.

Le sentiment, chez une partie de la population, que certaines inquiétudes liées à l'immigration ne sont pas entendues ou que certains faits divers ne sont pas traités de la même manière selon l'origine des auteurs ou des victimes. Que ce sentiment soit fondé ou non, il existe et c'est précisément ce qui rend ces affaires si explosives.

Parce que dans beaucoup de nos démocraties, le désaccord ne porte plus seulement sur les solutions, il porte de plus en plus sur la manière même de comprendre les événements





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