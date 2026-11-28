L'IRM émet une vigilance jaune pour les provinces de Liège et Luxembourg ce dimanche matin en raison de pluies verglaçantes. Découvrez les zones touchées et les mesures de précaution sur la route.

L'Institut royal météorologique ( IRM) a émis une alerte jaune concernant les conditions glissantes ce dimanche pour la période s'étendant de 7 heures à 14 heures. Cette mise en garde cible spécifiquement les provinces de Liège et de Luxembourg, situées dans l'est du pays. Des précipitations verglaçantes sont attendues et pourraient rendre les chaussées dangereuses pour les usagers de la route dans cette zone géographique précise.

Détails de l'alerte météorologique de l'IRM

Une zone de précipitations traverse actuellement l'ensemble du territoire belge en provenance de l'ouest. Dans l'est du pays, les pluies verglaçantes sont susceptibles de tomber sur un sol encore partiellement gelé. Ce mélange d'eau et de glace rend les chaussées temporairement glissantes, nécessitant une grande prudence de la part des conducteurs ce dimanche matin. L'IRM maintient cette alerte jaune jusqu'à 14 heures pour les provinces concernées.

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Le risque météorologique est jugé plus limité dans les provinces de Namur et du Limbourg. Dans ces régions, seuls quelques endroits spécifiques pourraient être concernés par ces conditions glissantes. Il est donc conseillé aux voyageurs de vérifier les conditions locales avant d'entreprendre tout déplacement dans ces zones périphériques, bien que la vigilance reste de mise sur l'ensemble du réseau routier.

Froid intense à Uccle depuis 1998

Vendredi, la Belgique a enregistré à Uccle sa température la plus basse de l'année, avec un relevé de -4,9°C. Ce chiffre marque un record de froid pour la période de l'année dans la capitale. Il faut remonter au 24 novembre 1998 pour retrouver une température aussi basse à Uccle à cette même période de l'année. Le thermomètre avait alors affiché -7,4°C lors de cette précédente vague de froid historique.

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Ces températures actuelles contrastent fortement avec celles de l'été 2026, qui a été marqué par trois vagues de chaleur successives. L'été 2026 reste l'été le plus chaud jamais enregistré en Belgique. Il a affiché une température moyenne de 20,3°C, contre une normale historique de 17,9°C. Ce contexte climatique met en lumière les variations extrêmes subies par le pays ces dernières années.

Impact sur la circulation et prévisions

Le froid va persister en Belgique au cours des prochaines heures. Des températures pouvant atteindre -10°C sont attendues dans les Ardennes cette nuit. Ce maintien du froid intense augmente le risque de formation de verglas sur les routes non déneigées. Les conducteurs empruntant les axes traversant les provinces de Liège et de Luxembourg doivent réduire leur vitesse et augmenter les distances de sécurité.

Les autorités compétentes recommandent aux automobilistes d'adopter une conduite prudente face à ces conditions hivernales. La visibilité peut être réduite par la pluie verglaçante et la traction des véhicules peut être compromise par le sol gelé. Il est essentiel de garder une attention particulière aux panneaux de signalisation et aux informations diffusées par l'IRM pour anticiper toute évolution de la situation routière.