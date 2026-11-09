IRM : Alertes brouillard et givre dans plusieurs provinces belges

L'IRM a déclenché une alerte jaune au brouillard pour une grande partie de la Belgique jusqu'à mardi midi, menaçant la visibilité routière et la sécurité des usagers.

L'Institut royal météorologique (IRM) a émis une alerte météo de niveau jaune concernant le brouillard pour une vaste zone géographique couvrant une grande partie du territoire national belge. Cet avertissement climatique entre en vigueur dès lundi à 23h00 et se poursuivra jusqu'à mardi à 10h00, créant des conditions de circulation potentiellement dangereuses pour les automobilistes et les piétons durant cette fenêtre horaire précise.

Zones géographiques concernées par l'alerte

Cette mise en garde officielle s'applique spécifiquement aux provinces situées au nord du pays, à savoir Anvers, le Limbourg et le Brabant flamand. En plus de ces régions néerlandophones, la Région bruxelloise est également incluse dans le périmètre de l'alerte jaune, confirmant que la capitale n'est pas à l'abri des phénomènes météorologiques perturbateurs attendus pour la fin de semaine.

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Réduction de visibilité et risques de verglas

Selon les prévisions détaillées fournies par l'IRM, le brouillard pourrait entraîner une visibilité fortement réduite, tombant localement sous les 200 mètres dans certaines zones critiques. Très localement, le phénomène pourrait également se transformer en brouillard givrant, présentant un double danger pour la circulation routière et les infrastructures extérieures touchées par le gel matinal.

Localisation précise des zones de givre

Le risque de formation de givre n'est pas uniforme sur tout le territoire sous alerte. Il est principalement attendu au sud du sillon Sambre-et-Meuse, une région géographique spécifique souvent plus exposée aux inversions thermiques nocturnes. Des zones étendues allant de l'est du Brabant jusqu'à la Campine sont également visées par ce phénomène de givrage, tout comme les régions d'Hesbaye, ajoutant une couche de complexité aux déplacements prévus.

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Conduite en conditions difficiles

Les conducteurs et les usagers de la route sont instamment priés de faire preuve d'une vigilance accrue lors de leurs trajets durant les heures couvertes par l'alerte. Une visibilité inférieure à 200 mètres nécessite de réduire drastiquement la vitesse et d'augmenter les distances de sécurité, tandis que le brouillard givrant peut rendre les chaussées glissantes et imprévisibles dès le premier contact avec le froid nocturne.

Couverture territoriale et prévisions

L'ampleur de l'alerte jaune souligne la nécessité de suivre attentivement les bulletins météorologiques émis par l'IRM pour toute la durée de l'événement climatique. La combinaison de ces conditions de faible visibilité et de gel localisé impactera significativement les infrastructures de transport et la mobilité quotidienne des citoyens dans les provinces concernées, nécessitant une adaptation immédiate des itinéraires et des horaires de déplacement pour garantir la sécurité de tous les usagers sur les axes routiers nationaux.