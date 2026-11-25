L'IRM place la Région bruxelloise, la Wallonie (sauf Liège) et la Flandre en code jaune pour verglas. Conditions glissantes jusqu'à jeudi matin.

L'Institut royal météorologique (IRM) a confirmé ce mercredi soir le retour imminent des températures glaciales à travers une grande partie du territoire national. Cette baisse rapide du thermomètre va entraîner la formation de givre et rendre les chaussées particulièrement dangereuses pour tous les usagers de la route.

Prévisions de gel et verglas jusqu'à jeudi matin

Les conditions météorologiques critiques concernent principalement le sud et le sud-ouest du pays, avec une probabilité accrue de zones humides qui geleront rapidement. Des épisodes de pluies verglaçantes sont également envisageables, créant une couche de glace imperceptible mais extrêmement glissante sur le bitume. Ce risque de verglas touche spécifiquement la Région bruxelloise ainsi que l'ensemble des provinces wallonnes, à l'exception notable de la province de Liège. En outre, le code jaune couvre le Brabant flamand ainsi que les provinces de Flandre occidentale et orientale.

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Impacts sur la mobilité et la circulation routière

La persistance de températures nocturnes négatives garantit que ces conditions de circulation difficiles ne se résorberont pas rapidement avec l'aube. Les chaussées resteront potentiellement dangereuses jusqu'au milieu de la matinée du jeudi, obligeant les conducteurs à faire preuve d'une vigilance extrême dès le lever du soleil. L'IRM précise que bien que le sud et le sud-ouest soient les zones les plus exposées, des phénomènes plus localisés peuvent survenir dans d'autres régions, rendant chaque trajet imprévisible pour les automobilistes.

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Conseils de sécurité pour les usagers de la route

La formation de givre sur les portions de route humides représente un danger majeur qui nécessite une adaptation immédiate du style de conduite. Il est fortement recommandé de ralentir significativement et d'augmenter la distance de sécurité avec le véhicule précédent pour éviter tout accident lié à la perte d'adhérence. Les conducteurs doivent s'attendre à une réduction générale de la fluidité du trafic, particulièrement dans les zones urbaines densément peuplées et sur les axes autoroutiers majeurs affectés par le code jaune.

Contexte météorologique et vigilance accrue

Cette alerte s'inscrit dans une période de transition climatique où les chutes de température sont brutales et touchent un large périmètre géographique simultanément. Les autorités et les services de secours restent en alerte maximale pour gérer toute éventualité liée à ces conditions météorologiques hostiles. Les citoyens sont invités à suivre en temps réel les bulletins de l'Institut royal météorologique pour ajuster leurs déplacements et garantir leur sécurité personnelle.