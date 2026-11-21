L'IRM active une vigilance jaune pour les provinces du Limbourg, de Liège, d'Anvers, de Namur et du Luxembourg jusqu'à 11 heures ce dimanche matin.

Une vigilance météorologique de niveau jaune a été émise par l'Institut Royal Météorologique de Belgique pour une partie du territoire national au cours de la matinée de ce dimanche. Cette mise en garde concerne spécifiquement les provinces d'Anvers, du Limbourg, de Liège, de Namur et du Luxembourg. La vigilance reste active jusqu'à 11 heures ce matin, soulignant les risques liés au froid intense et aux conditions routières défavorables.

Situations Givrantes et Températures Basses

L'Institut Royal Météorologique de Belgique signale la présence d'un ciel voilé, particulièrement prononcé dans le nord du pays, mais sans empêcher totalement l'ensoleillement local. Le thermomètre indique des valeurs proches de 0 degré le matin, avec des températures potentiellement négatives, surtout dans la région de l'Ardenne. Des valeurs comprises entre 0 et -2 degrés sont attendues sur une grande partie du territoire, exigeant une prudence accrue sur les réseaux routiers pour éviter tout dérapage dangereux dû au verglas.

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Évolution du Ciel en Début de Journée

En cours de matinée, la couverture nuageuse deviendra plus laiteuse près de la frontière française. Malgré cette opacification, le ciel restera sec, bien que les températures maximales ne dépasseront pas une fourchette comprise entre 3 et 7 degrés. Le ciel sera blanc ou couvert, mais les éclaircies devraient rapidement revenir à mesure que la journée avance, apportant une lumière vive bien que le froid persiste dans les zones rurales.

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Perspectives pour Lundi et Mardi

Lundi matin, quelques bancs de nuages bas pourront encore circuler dans le sud du pays avant de se dissiper rapidement. Le ciel se dégagera progressivement, laissant le soleil l'emporter sur l'ensemble de la journée. Les températures resteront souvent négatives à l'aube, mais l'après-midi promet un ciel largement dégagé. Cette configuration annonce une très belle journée ensoleillée du matin au soir pour mardi, avec très peu de nuages, limités à quelques cirrus épars.

Gel Intense à Saint-Hubert et Nouvelle Perturbation

La journée de mardi sera marquée par un gel partout au sol, atteignant jusqu'à -4 degrés dans la région de Saint-Hubert. Cette fraîcheur intense préparera le terrain pour une évolution significative du temps dès mercredi. Une nouvelle perturbation, remontant de France, apportera un ciel nuageux et la possibilité de précipitations pluvio-neigeuses. Jeudi confirmera un temps sec et nuageux, tandis que vendredi verra l'accentuation du gel avec des températures qui pourront descendre davantage, prolongeant les effets de cette vague de froid.