Isabelle, coiffeuse passionnée : un métier exigeant mais gratifiant

À 18 ans, Isabelle a trouvé sa voie dans la coiffure. Elle partage sa passion, les défis de son métier et les difficultés de recrutement dans le secteur.

Isabelle n’a pas tardé à trouver sa vocation. À seulement 18 ans, elle découvre la coiffure et se lance immédiatement. Elle perfectionnait ses compétences en coiffant gratuitement les habitants de son quartier.

Une fois qu’elle a maîtrisé les techniques essentielles, elle a décidé de faire de cette passion son métier. Cette passion ne l’a plus jamais quittée. Forte de son expérience, elle a ouvert son propre salon à Wavre il y a dix ans. Depuis, ses journées sont rythmées par les rendez-vous et les échanges avec sa clientèle.

Ce qu’elle apprécie le plus, c’est le contact humain : avoir l’opportunité d’interagir avec les gens, de les transformer, de les mettre en valeur, de passer du temps avec eux et de leur apporter de la joie. Dans son salon, les conversations s’enchaînent aussi vite que les brushings. C’est un moment de détente pour les clients, mais aussi une responsabilité pour la coiffeuse, qui se retrouve parfois à jouer le rôle de confidente.

Virgilia, une collègue coiffeuse d’Isabelle, souligne que le métier exige beaucoup de psychologie et que les jeunes qui s’y lancent ne sont pas toujours suffisamment préparés. Le travail est à la fois physiquement et mentalement exigeant. On subit de petites blessures, on est debout toute la journée et notre corps est fortement sollicité, ajoute Isabelle. La pandémie de Covid-19 a eu un impact significatif sur le secteur, comme pour de nombreux indépendants.

Depuis, la reprise est difficile. En Wallonie, on dénombre actuellement environ 2 900 emplois salariés dans la coiffure, soit une baisse de 20 % par rapport à 2019. Par conséquent, le recrutement devient un défi. Isabelle explique que si elle avait besoin de recruter, elle devrait activement rechercher des candidats, car ils ne se présentent pas spontanément.

Les nouvelles recrues sont souvent dénichées par elle-même. Les journées de travail sont longues, souvent de 9h à 18h, voire 20h dans certains salons, avec en plus le travail du samedi. Le salaire moyen brut mensuel se situe entre 2 200 et 2 600 euros. Actuellement, 725 offres d’emploi restent à pourvoir sur le site du Forem.

Trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie familiale est un défi constant. Une fois ses heures au salon terminées, Isabelle s’occupe de ses enfants, continue à gérer les aspects administratifs de son entreprise à domicile, comme passer les commandes, et seulement alors sa journée se termine. Elle reconnaît qu’il est plus difficile de télétravailler dans son métier, et s’organise donc différemment, en répartissant ses tâches sur la semaine pour préserver du temps avec ses enfants.

Bien que la situation s’améliore légèrement ces dernières années, le secteur reste sous tension. Le nombre de coiffeurs se stabilise, mais les besoins restent importants. Malgré les difficultés, Isabelle continue, motivée par sa passion et le lien qu’elle entretient avec ses clients. C’est un métier exigeant, mais qu’elle ne quitterait pour rien au monde.

Elle a transformé une passion adolescente en une carrière épanouissante, tout en relevant les défis d’un secteur en constante évolution et en conciliant les exigences de la vie professionnelle et familiale. Son histoire témoigne de la résilience et de la détermination nécessaires pour réussir dans ce métier qui allie créativité, contact humain et savoir-faire technique. La coiffure est bien plus qu’une simple profession pour Isabelle, c’est un moyen de s’épanouir et de faire rayonner la beauté au quotidien.

Elle incarne la passion et le dévouement qui animent de nombreux professionnels de la coiffure, malgré les obstacles et les difficultés rencontrées. Son parcours inspire et rappelle l’importance de suivre ses rêves et de croire en ses capacités





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