Isack Hadjar : Le pilote Red Bull ambitionne des résultats majeurs au Grand Prix de São Paulo

Isack Hadjar analyse sa saison Red Bull, prévoit une reprise de forme au GP de São Paulo et exprime sa volonté de prolonger sa carrière en Formule 1.

Le pilote français Isack Hadjar se projette avec une détermination accrue pour la fin de la saison actuelle de Formule 1. Alors que le championnat approche de son terme, l'homme de 19 ans manifeste une faim de compétition intense, soulignant qu'il aimerait poursuivre sa participation pour encore plusieurs mois afin de combler un sentiment d'inachèvement. Cette ambition se cristallise autour de la prochaine étape du calendrier à São Paulo, où il espère capitaliser sur les performances de l'écurie.

Performance de la Red Bull RB22

Isack Hadjar a disputé seize courses cette année, un nombre qu'il juge insuffisant au regard de ses aspirations. Le jeune Français estime que la saison s'est écoulée à une vitesse excessive, lui laissant l'impression de n'avoir pas pu exploiter pleinement son potentiel sur les circuits. Malgré cette frustration, il maintient un diagnostic technique positif sur sa machine. Il reconnaît que la voiture, la Red Bull RB22, affiche une vitesse et une capacité de performance notables, indiquant que les bases sont solides pour obtenir de meilleurs résultats.

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Obstacles récents au Mexique

La confiance en la voiture a été temporairement ébranlée lors du Grand Prix précédent au Mexique. Isack Hadjar a connu un début de course prometteur, mais une collision avec le pilote George Russell a altéré sa prestation. Il a finalement terminé à la neuvième position, un résultat qu'il ne considère pas comme représentatif du véritable potentiel de l'équipe. Ces circonstances défavorables ont empêché le pilote français de mener à bien une course solide, laissant planer un doute sur la fiabilité globale de la RB22 face à la concurrence directe.

Défis techniques à São Paulo

La piste de São Paulo apparaît comme un cadre idéal pour Isack Hadjar afin d'orchestrer une performance cohérente. Le pilote français identifie cette configuration comme un endroit très favorable pour mettre tous les éléments techniques et humains en harmonie. Cependant, il anticipe des conditions météorologiques variables et complexes. Il espère notamment que la pluie, si elle se produit, intervienne lors des qualifications plutôt que durant la course, afin d'éviter les problèmes de visibilité liés aux projections d'eau qui nuisent au pilotage.

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Projection pour la saison prochaine

En dehors de l'urgence de la course actuelle, Isack Hadjar porte déjà son regard vers la saison 2026. Il souligne une progression technique remarquable pour son équipe, notant qu'au début de l'année 2026, l'écart avec les meilleurs était d'une seconde. Cet écart a été considérablement réduit grâce à la faculté de développement de l'écurie, qui, selon ses dires, dépasse toutes ses attentes initiales. Cette dynamique positive le rend impatient d'entamer la prochaine saison avec l'écurie au taureau.

Philosophie de collaboration interne

Isack Hadjar a également tenu à clarifier son approche en matière de relation avec ses coéquipiers, répondant indirectement aux rumeurs concernant les duels musclés observés entre Lewis Hamilton et Charles Leclerc chez Ferrari. Il affirme avoir toujours laissé plus d'espace à son équipier, privilégiant le travail d'équipe à la confrontation directe. Ce principe est un pilier de sa carrière et il s'engage à ne jamais avoir de contact avec un coéquipier, garantissant ainsi une discipline interne stricte au sein de son écurie.