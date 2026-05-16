Israël confirme l'élimination du chef de la branche armée du Hamas

L'armée israélienne a tué le chef de la branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas, présenté comme l'un des principaux architectes de l'attaque du 7 octobre 2023 contre des localités du sud d'Israël. Le ministère israélien de la Défense a ciblé ce responsable du Hamas, sans confirmer sa mort.

L'armée israélienne a confirmé samedi avoir tué le chef de la branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas , présenté comme l'un des principaux architectes de l' attaque du 7 octobre 2023 , lors d'une frappe la veille dans la bande de Gaza.

Le ministère israélien de la Défense avait indiqué vendredi avoir ciblé ce responsable du Hamas, sans confirmer sa mort. Peu de temps après avoir reçu des renseignements concernant la localisation d'Haddad, les avions de l'armée de l'air israélienne ont décollé. La télévision israélienne a diffusé des images montrant un immeuble en feu à Gaza, affirmant qu'il s'agissait du lieu où Ezzedine al-Haddad avait été pris pour cible.

Le ministère l'accuse d'être responsable du meurtre, de l'enlèvement et des souffrances infligées à des milliers de civils israéliens et de soldats de l'armée israélienne. Il a maintenu nos otages dans des conditions de captivité brutales, a orchestré des attentats terroristes contre nos forces et a refusé de mettre en oeuvre l'accord proposé par le président américain Donald Trump visant au désarmement du Hamas et à la démilitarisation de la bande de Gaza.

La branche armée du Hamas, les Brigades Ezzedine Al-Qassam, a mené l'attaque du 7 octobre 2023 contre des localités du sud d'Israël, qui a fait 1.221 morts selon les autorités israéliennes. Elle avait également enlevé 251 otages, emmenés à Gaza. La campagne militaire de représailles menée par Israël a dévasté la bande de Gaza et fait des dizaines de milliers de morts. Info, sport, émissions, cinéma...

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