Après les législatives d'octobre sans majorité, Naftali Bennett et Gadi Eisenkot engagent des pourparlers avec le Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu pour former une coalition large.

À la suite des élections législatives tenues fin octobre en Israël, la scène politique se caractérise par l'absence totale d'une majorité absolue. Aucun camp, ni celui de Naftali Bennett ni celui du Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu, ne disposait d'un nombre suffisant de sièges pour gouverner seul. Dans cette impasse, un mouvement d'union nationale émerge, poussant les leaders vers des discussions intenses.

Démarrage des pourparlers marathon avec le Likoud

Naftali Bennett a expressément demandé à son équipe de négociation d'inviter ses homologues du parti Likoud à une série de pourparlers marathon. L'objectif est d'établir une coalition la plus large possible pour stabiliser le pays. Cette annonce officielle fait suite à des rencontres préliminaires entre les représentants des deux partis principaux, qui s'étaient déjà réunis le dimanche précédent. Ces discussions visent à surmonter les divergences idéologiques profondes qui séparent traditionnellement ces deux factions.

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Conditions strictes de Naftali Bennett

Malgré son engagement pour un gouvernement d'union, Naftali Bennett pose des limites non négociables. L'ancien Premier ministre, figure centrale du camp dirigé par Gadi Eisenkot, a déclaré samedi que son parti refuserait catégoriquement de s'allier avec des partenaires spécifiques. Cette exclusion vise à empêcher l'extrême droite ou certaines franges radicales d'influencer la direction du gouvernement. Bennett insiste sur la nécessité d'un accord qui respecte les principes démocratiques et la sécurité nationale, tout en restant ouvert à une coopération technique avec les membres du Likoud.

Position de Gadi Eisenkot face au Netanyahu

Gadi Eisenkot a clarifié sa position en exprimant son ouverture à la formation d'un gouvernement incluant des membres du Likoud. Cependant, il a simultanément exclu toute possibilité d'intégrer une coalition dirigée par Benjamin Netanyahu. Cette nuance est cruciale car elle définit les frontières de la négociation. Eisenkot cherche une alternative au mandat actuel de Netanyahu, tout en restant dans la même orbite politique générale. Cette stance place Eisenkot en tant qu'acteur clé capable de briser le blocage entre la gauche et le Likoud.

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Pour un gouvernement d'union nationale

Benjamin Netanyahu plaide de son côté avec insistance pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Il considère cette approche comme la seule voie viable pour assurer la continuité de l'État et traiter les défis sécuritaires urgents. Son camp tente de convaincre les partis de gauche et du centre que la polarisation actuelle nuit à la résilience du pays. Cette stratégie vise à isoler les partis religieux et d'extrême droite qui pourraient autrement former une majorité alternative sans l'approbation de Bennett ou d'Eisenkot.

Enjeux immédiats et prochaines étapes

Les négociations sont désormais sous haute tension, chaque jour comptant pour la stabilité gouvernementale. Les représentants des partis doivent aligner leurs programmes sur des points communs de politique étrangère et de sécurité. La presse internationale observe ces developments avec attention, car une coalition large modifierait l'équilibre des pouvoirs au Proche-Orient. Les prochaines semaines seront décisives pour déterminer si cette initiative d'union aboutira à une nouvelle administration ou plongera le pays dans de nouvelles élections anticipées.