Israël et l'Iran cessent les bombardements mutuels, mais la guerre contre Hezbollah continue

Les États-Unis et Israël ont commencé à bombarder l'Iran le 28 février, mais l'Iran a riposté avec des attaques aériennes dans toute la région du Golfe. Les deux pays auraient cessé de se bombarder mutuellement, mais la lutte contre la milice pro-iranienne Hezbollah au Liban continue.

Le 28 février, les États-Unis et Israël ont commencé à bombarder l'Iran. Le régime iranien a répondu avec des attaques aériennes dans toute la région du Golfe.

Suivez toutes les mises à jour dans notre blog en direct. Les États-Unis ont bombardé l'Iran dans la détroit d'Ormuz comme châtiment pour l'abattage d'un hélicoptère. L'Iran et Israël auraient cessé de se bombarder mutuellement. Selon les médias israéliens, cela se fait sous la pression du président Trump.

'Les États-Unis ont clairement choisi de ne pas bombarder la capitale iranienne, Téhéran. Cela aurait été une grande escalade. C'est relativement proportionné par rapport aux États-Unis', explique Jens Franssen, notre expert du Moyen-Orient dans De Ochtend (Radio 1).

'Les États-Unis ont encore beaucoup de capacités militaires dans la région du Golfe. L'Iran a pris sa revanche ce matin. Pas les porte-avions américains ont été attaqués, mais le quartier général de la 5e flotte au Bahreïn, dont on sait qu'il s'agit d'une base bien défendue. Le même scénario à Koweït et en Jordanie.

L'impact a été minime.

', ajoute Franssen. Les États-Unis ont bombardé trois endroits près de la zone du détroit d'Ormuz, selon les médias iraniens. Deux réservoirs d'eau auraient été touchés. Les missiles étaient dirigés vers Azraq, un village à 100 kilomètres à l'est de la capitale Amman, où se trouve une base militaire américaine.

L'Iran a riposté la nuit dernière et a attaqué une base aérienne américaine en Jordanie avec des missiles. Les hangars avec des avions de chasse F-35 auraient été touchés ainsi qu'un centre de commandement militaire américain. L'armée américaine a commencé à mener des 'attaques de défense autonome' contre l'Iran. Cela a été annoncé par Centcom, le commandement militaire pour le Moyen-Orient, via X. 'La mission est une réaction proportionnée à l'agression iranienne injustifiée.

' Les attaques ont eu lieu après l'abattage d'un hélicoptère de combat américain par l'armée iranienne. Le président américain Donald Trump avait déjà annoncé que les États-Unis allaient réagir à cette action. Selon les médias iraniens, des explosions ont été entendues dans les villes portuaires iraniennes Bandar Sirik, Kuhestak et Minab, qui se trouvent toutes près du détroit d'Ormuz, a rapporté la chaîne de télévision arabe Al Jazeera.

L'hélicoptère Apache de combat qui s'est écrasé hier dans le détroit d'Ormuz était 'abattu par les Iraniens', a écrit le président américain Donald Trump sur sa plateforme Truth Social.

'Les États-Unis doivent, par nécessité, réagir à cette attaque', a-t-il ajouté. Trump n'a pas précisé ce que serait la réaction américaine. L'hélicoptère de combat aurait été abattu pendant une mission de patrouille au large de l'Oman. Jusqu'à présent, Washington n'avait pas fait de déclaration officielle sur la cause de l'accident.

Les deux pilotes de l'hélicoptère de combat américain ont été secourus après quelques heures.

'Ils sont sains et saufs', a ajouté Trump. Les militaires israéliens (IDF) ont annoncé que des soldats ont été touchés près de la frontière entre Israël et le Liban. Un homme aurait ouvert le feu sur les troupes depuis le Liban, avant d'être abattu. Selon l'IDF, aucun soldat n'a été blessé.

Les soldats avaient initialement affirmé que le tireur avait franchi la frontière israélienne, mais une enquête première a révélé que cela n'était pas le cas. L'homme s'est retrouvé dans une zone militaire israélienne à la frontière avec le Liban, mais il n'avait pas franchi le poste-frontière israélien lui-même. Celui-ci se trouve à quelques mètres à l'intérieur du territoire israélien. Les troupes ont fouillé la région à la recherche d'autres suspects, avec l'appui de l'aviation.

Pour l'instant, il semble que le tireur ait agi seul. Les habitants des villages voisins de Misgav Am, Margaliot et Manara doivent rester à l'intérieur jusqu'à ce que la situation soit déclarée sûre. Les routes adjacentes sont également fermées. Dans le sud du Liban, au moins 14 personnes ont été tuées et 18 blessées lors d'attaques de l'armée israélienne.

Cela a été rapporté par le Croissant-Rouge. Les attaques ont visé deux villages et la ville de Tyrus. L'armée israélienne a appelé tous les habitants de Tyrus et des environs à évacuer. Israël et l'Iran ne se bombarderont plus mutuellement, mais la lutte contre la milice pro-iranienne Hezbollah au Liban continue.

Cela a été déclaré par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. L'armée israélienne pénètre de plus en plus dans le Liban, malgré le cessez-le-feu. Cela a également eu un impact considérable sur la population locale, a dit la correspondante Daisy Mohr du Moyen-Orient.

'Vous voyez les conséquences de la guerre partout. Des personnes déplacées internement, des tentes dans les rues, plus de monde sur une petite surface. Et naturellement, tous ces stress et traumatismes, toutes ces émotions qui y sont liées. C'est très tangible ici', a ajouté Mohr dans De Ochtend sur Radio 1





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