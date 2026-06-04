Israël et le Liban conviennent d'un cessez-le-feu et de pourparlers

Israël et le Liban ont convenu de la mise en œuvre d'un cessez-le-feu et de participer à des pourparlers pour trouver une solution pacifique au conflit.

A l'issue des négociations menées sous l'égide des Etats-Unis, Israël et le Liban ont convenu de la mise en œuvre d'un cessez-le-feu. Le but de ce cessez-le-feu est l'arrêt complet des tirs du Hezbollah et l'évacuation de tous les membres du Hezbollah du secteur du Sud-Litani.

Les deux parties ont convenu de faire avancer rapidement la mise en place de zones pilotes dans lesquelles les Forces armées libanaises exerceront un contrôle exclusif sur le territoire, à l'exclusion de tous les acteurs non étatiques. Les pays ont également convenu de progresser vers un accord global de paix et de sécurité. Tous les pays ont réaffirmé que l'avenir des relations entre Israël et le Liban devait être décidé par les deux gouvernements souverains.

Ils ont rejeté toute tentative, de la part d'un État ou d'un acteur non étatique, de prendre en otage l'avenir du Liban. Israël et le Liban ont également convenu de participer à un nouveau round de pourparlers la semaine du 22 juin en vue de séparer les discussions sur le Liban de celles sur l'Iran. Cette décision est importante car Téhéran considère qu'il s'agit d'un seul et même sujet.

Les frappes israéliennes au Liban ont fait au moins neuf morts, dont un soldat et deux secouristes. Cette situation a suscité de nombreuses inquiétudes et a mis en lumière la nécessité d'une solution pacifique à ce conflit. La communauté internationale a réagi avec une grande inquiétude à cette situation et a appelé les deux parties à respecter le cessez-le-feu et à poursuivre les pourparlers.

Les Nations Unies ont également appelé à une solution pacifique et à la mise en place d'un gouvernement de transition au Liban. La situation au Liban est donc très tendue et il est essentiel que les deux parties travaillent ensemble pour trouver une solution pacifique à ce conflit





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