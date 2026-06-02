Israël et le Liban pourraient conclure un accord de paix dès demain, selon M. Rubio, interrogé à ce sujet lors d'une audition devant la commission des Affaires étrangères du Sénat. M. Rubio a déclaré que le Hezbollah est le seul obstacle à la conclusion d'un accord de paix entre Israël et le Liban.

Israël et le Liban pourraient conclure un accord de paix dès demain. Israël n'a aucune revendication territoriale au Liban . Le Hezbollah est le seul obstacle, a déclaré M. Rubio , interrogé à ce sujet lors d'une audition devant la commission des Affaires étrangères du Sénat.

Soulignant par ailleurs que les États-Unis, qui jouent le rôle de médiateurs, insistaient pour séparer les négociations israélo-libanaises de celles avec l'Iran, ce que rejette Téhéran. Les ambassadeurs d'Israël et du Liban ont été reçus mardi au département d'État pour une nouvelle session de pourparlers directs, alors que cette quatrième rencontre entre les représentants des deux pays, qui n'entretiennent pas de relations diplomatiques, doit durer deux jours.

Elle réunit notamment les représentants israéliens Yechiel Leiter et libanais Nada Hamadeh Moawad, ainsi que Daniel Holler, un haut conseiller de Marco Rubio, lequel ne participe pas à cette session. Aucun des participants n'a fait de déclarations. Le président américain a indiqué lundi soir sur son réseau Truth Social que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, s'était engagé à ne pas envoyer de troupes à Beyrouth et que le Hezbollah allait.

M. Rubio a précisé lors de l'audition que l'engagement du Hezbollah avait été transmis. Les combats qui opposent l'armée israélienne et le Hezbollah depuis le 2 mars, se sont poursuivis malgré le cessez-le-feu en vigueur depuis le 17 avril. Des frappes israéliennes lundi soir ont fait au moins six morts dans le sud du Liban, portant à 13 le bilan global pour la journée, selon des sources libanaises.

Et le Hezbollah a revendiqué mardi une attaque à la roquette contre un char israélien à Hadatha dans la région, disant y lutter contr





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