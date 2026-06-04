Israël et Liban concèdent un cessez‑le‑feu et créent des zones pilotes sous contrôle libanais

Après deux jours de négociations à Washington, Israël et le Liban concluent un accord de cessez‑le‑feu conditionné à l'arrêt des tirs du Hezbollah et instaurent des zones pilotes sous contrôle exclusif de l'armée libanaise, étape vers un accord global de paix.

Après deux jours de pourparlers menés à Washington sous la médiation américaine, les gouvernements israélien et libanais ont publié une déclaration commune annonçant la mise en place d'un cessez-le-feu et la création de zones pilotes soumises exclusivement au contrôle de l'armée libanaise.

Le cessez-le-feu sera conditionné à l'arrêt total des tirs du Hezbollah et à l'évacuation de l'ensemble de ses membres du secteur du Sud‑Litani. Les zones pilotes, quant à elles, seront délimitées en bordure du territoire libanais et favoriseront une présence militaire exclusive libanaise afin de garantir la sécurité et la souveraineté du pays.

Ces mesures sont présentées comme les premières étapes vers un accord global de paix et de sécurité entre les deux États, conformément aux objectifs exprimés lors de la réunion qui a rassemblé les délégations israélienne, libanaise et américaine. Les deux parties, dans leur engagement, ont réaffirmé que l'avenir des relations israélo‑libanaises doit être décidé par leurs gouvernements souverains, rejetant toute tentative d'exploitation ou de manipulation par un acteur non étatique, une référence implicite à l'Iran et à son soutien au Hezbollah.

En parallèle, les dirigeants israélien et libanais ont convenu d'une prochaine session de négociations prévue la semaine du 22 juin, visant un accord complet qui consoliderait la cessation des hostilités et instaurerait des mécanismes de sécurité durables. Les discussions de Washington ont donc cherché à séparer la question du Liban de celle de l'Iran, conformément à la position du président américain Donald Trump, qui a insisté pour ne pas confondre les deux sujets.

Cette décision intervient après une série d'actions militaires israéliennes au Liban, qui ont fait au moins neuf victimes, dont un soldat et deux secouristes. Les deux gouvernements ont donc cherché à mettre fin à ces escarmouches en adoptant un cadre de sécurité et de coopération régionales. Les conséquences de cette initiative seront surveillées de près par la communauté internationale, notamment les États-Unis, qui ont joué un rôle central dans la médiation.

Le succès de cette entente pourrait ouvrir la voie à une normalisation plus large de la relation israélo‑libanaise, tout en soulignant la nécessité de tenir compte des influences extérieures telles que celles exercées par l'Iran





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