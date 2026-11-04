Israel : Isaac Herzog presse les partis de former un gouvernement après l'impasse électorale

Après l'échec des élections législatives en Israël, le président Isaac Herzog exige des compromis pour éviter de nouvelles élections et former une majorité stable.

Le président israélien Isaac Herzog a lancé un appel pressant à la responsabilité politique dès mercredi, alors que le pays fait face à une impasse parlementaire après les élections du 27 octobre. Aucune force politique n'a atteint les 61 sièges nécessaires à la Knesset pour gouverner, plaçant le bloc de Benjamin Netanyahu à 53 sièges et celui de Gadi Eisenkot à 48 sièges. Cette situation inédite oblige désormais les partis à engager des négociations complexes pour éviter un nouveau scrutin prématuré qui pourrait plonger la nation dans une incertitude prolongée.

Négociations parlementaires et appel à la réalpolitique

Isaac Herzog a officiellement exhorté les leaders des partis à accepter la réalité des résultats électoraux et à démontrer du courage politique pour composer une nouvelle coalition. Lors d'une conférence de presse tenue avec Noam Sohlberg, président de la Commission électorale centrale, le chef de l'État israélien a souligné la nécessité de faire des compromis pragmatiques. Il a explicitement averti que les partis ne pourront pas tenir la totalité de leurs engagements de campagne et que la créativité sera requise pour surmonter les divergences idéologiques.

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Les consultations officielles avec les représentants des partis présents au sein de la Knesset ont débuté mercredi soir pour se poursuivre jusqu'au jeudi. Le processus de formation gouvernementale est sous haute tension, car il repose sur la capacité des acteurs politiques à trouver un terrain d'entente malgré des programmes souvent opposés. La rapidité avec laquelle ces discussions aboutiront déterminera la stabilité du prochain exécutif et la capacité de l'État à faire face aux défis sécuritaires et économiques urgents.

Contestation des résultats et affirmations de fraude

Le camp de Benjamin Netanyahu a immédiatement contesté l'intégrité du scrutin en avançant des allégations de fraudes massives sans en fournir de preuves tangibles à ce stade. Le premier ministre sortant accuse les partis arabes d'avoir acheté des voix en utilisant des fonds qataris, une accusation qui a créé une atmosphère de méfiance générale autour du processus démocratique. Ces dénonciations visent à discréditer les résultats avant même que les négociations n'aient véritablement commencé, créant un climat de défiance entre les principales formations politiques.

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En réponse à ces accusations, Noam Sohlberg a fermement dénoncé le danger réel que représentent ceux qui cherchent à mettre en doute l'issue du vote. Il a rappelé que les vérifications effectuées par la Commission électorale n'ont révélé aucune irrégularité ou preuve indiquant que l'intégrité des élections a été compromise. Les résultats officiels pour la 26e Knesset confirment ainsi une répartition stricte des mandats, laissant peu de marge à l'interprétation subjective des partisans des différents bords.

Condamnation des propos racistes et tensions communautaires

Isaac Herzog a vivement condamné les comportements grossiers et les propos racistes visant la minorité arabe israélienne, affirmant que la violence physique ou verbale n'a pas sa place dans la société. Le scrutin a vu les deux listes majoritairement arabes remporter 19 sièges, tout en restant hostiles au camp de Benjamin Netanyahu. Le président a insisté sur l'importance du respect mutuel et de la cohésion nationale, déplorant les tentatives de division ethnique ou religieuse qui fragilisent le tissu social israélien.

Cette prise de position claire vise à restaurer la confiance au sein des communautés marginalisées tout en maintenant un discours unitaire face aux pressions politiques. La minorité arabe, bien que représentée au Parlement, reste un enjeu crucial pour la formation de toute majorité gouvernementale future. Le rejet catégorique de l'islamophobie et de l'antisémitisme par le président Herzog marque une volonté de recentrer le débat sur les enjeux de gouvernance plutôt que sur les clivages identitaires destructeurs.

Avenir institutionnel et perspective politique

Malgré son rôle habituellement honorifique, Isaac Herzog œuvre activement pour éviter de nouvelles élections et stabiliser l'appareil d'État. Il prévoit d'achever ses consultations jeudi soir, tout en gardant la possibilité de prolonger le délai si nécessaire pour permettre aux partis de trouver un accord viable. Cette approche proactive reflète la gravité de la situation et la volonté d'éviter une paralysie institutionnelle prolongée qui affecterait la vie quotidienne des citoyens et la position internationale d'Israël.