Israël Katz affirme que la mission contre l'Iran n'est pas terminée

Le ministre israélien de la Défense Israël Katz réitère que les opérations contre Téhéran continuent. Ce dernier accuse l'Iran de relancer son programme nucléaire.

À Jérusalem, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré dimanche que la mission militaire contre l'Iran n'était pas encore terminée. Cette déclaration intervient alors que Téhéran est accusé par Israël de chercher à relancer son programme nucléaire. Katz a réitéré ses accusations selon lesquelles la République islamique tenterait de se doter de l'arme atomique. Téhéran dément formellement ces allégations et défend son droit à enrichir l'uranium à des fins pacifiques.

L'offensive lancée fin février contre l'Iran

Israël et les États-Unis ont lancé le 28 février une offensive conjointe contre la République islamique d'Iran. Les deux nations affirment vouloir éliminer la menace existentielle que représenteraient, selon leurs propres déclarations, les programmes nucléaire et balistique iraniens. Ce conflit s'est progressivement étendu à plusieurs pays du Moyen-Orient, touchant notamment les pays du Golfe, le Liban et le Yémen. Plus de huit mois après le début de ces hostilités, des efforts diplomatiques se poursuivent activement pour tenter de mettre un terme aux combats.

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La position ferme d'Israël Katz sur les scénarios

Le ministre de la Défense israélien a déclaré que son pays était prêt à tous les scénarios possibles. Il a insisté sur la nécessité d'agir autant qu'il le faudrait pour protéger les citoyens israéliens. Ces paroles sont prononcées dans un contexte de fortes spéculations concernant une éventuelle reprise des opérations militaires israéliennes contre l'Iran. Katz a également affirmé que les troupes israéliennes ne se retireraient pas des zones de sécurité à Gaza, au Liban et en Syrie. Il a ajouté que l'organisation Hezbollah subirait des coups extrêmement sévères si elle choisissait de se joindre à l'Iran pour lancer une attaque contre Israël.

Contexte politique intérieur en Israël

Ces déclarations surviennent dans un contexte d'incertitude politique majeure en Israël, suite aux élections législatives du 27 octobre. Le chef du bloc de l'opposition, Gadi Eisenkot, a été officiellement chargé de former un nouveau gouvernement. Cette nomination pourrait potentiellement mettre fin à l'ère politique du Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu. La situation interne influence donc directement la posture affichée par le gouvernement actuel vis-à-vis des menaces extérieures perçues.

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Exécutions en Iran et tensions régionales

En parallèle des tensions géopolitiques, la République islamique d'Iran a exécuté trois hommes dimanche. Ces condamnations ont été prononcées après qu'ils ont été jugés comme ayant agi au profit d'Israël et des États-Unis lors des manifestations antigouvernementales de janvier. Cette exécution intervient dix mois après le début de ces manifestations et illustre la rigidité du régime face à l'opposition interne. Ces événements contribuent à augmenter les tensions régionales et à complexifier les négociations diplomatiques en cours.

Un autre contexte : la fusillade à Cracovie

Dans un tout autre contexte géopolitique, une fusillade a fait six morts et plusieurs blessés samedi après-midi dans le centre historique de Cracovie, en Pologne. Un homme a ouvert le feu au hasard sur des passants depuis une voiture, sur la Grand-Place de la ville. Le tireur, qui a agi seul, a été neutralisé et blessé par la police avant d'être transporté à l'hôpital. Le ministre de l'Intérieur polonais a indiqué que le suspect semblait fasciné par les idéologies d'extrême droite.