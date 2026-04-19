Israël maintient la destruction de villages au Sud-Liban malgré la trêve, adoptant la même tactique qu'à Gaza

Malgré un cessez-le-feu entré en vigueur, l'armée israélienne continue de raser des villages entiers dans le sud du Liban. Des sources militaires israéliennes admettent que cette politique, similaire à celle appliquée à Gaza, vise à créer une zone de sécurité permanente en interdisant le retour des civils. Des engins de chantier sont massivement déployés et des mercenaires seraient rémunérés au nombre d'édifices détruits, confirmant une stratégie de nettoyage territorial d'envergure.

Malgré l'entrée en vigueur d'une trêve depuis jeudi soir, censée mettre un terme aux hostilités entre Israël et le Liban, y compris pour le Hezbollah , l'armée israélienne poursuit sans relâche la destruction systématique de villages dans le sud du Liban. Les informations émanant de sources militaires israéliennes, relayées par le journal Haaretz, révèlent une politique de démolition à grande échelle, où tous les bâtiments, qu'il s'agisse de maisons d'habitation, d'édifices publics ou d'écoles, sont rasés. Cette tactique, dont les autorités israéliennes ne font plus mystère, est explicitement calquée sur celle déjà employée dans la bande de Gaza . L'objectif affiché est clair : empêcher à tout prix le retour des civils dans ces zones dévastées et ainsi établir une zone de sécurité durable sur le territoire libanais. Cette stratégie, qui s'inscrit dans une vision à long terme, suscite une inquiétude grandissante quant à l'avenir de la région et de ses habitants.

Les témoignages recueillis par Haaretz font état d'un déploiement massif d'engins de chantier, incluant des dizaines de pelleteuses et d'autres équipements lourds, acheminés depuis Israël au cours des dernières semaines. Ces machines, opérées par des sous-traitants privés, travaillent d'arrache-pied, parfois jusqu'à vingt unités simultanément dans un seul village. Des sources anonymes évoquent même des contrats rémunérant les ouvriers en fonction du nombre de bâtiments qu'ils parviennent à détruire. L'armée israélienne suivrait méticuleusement ces opérations, enregistrant chaque édifice démoli grâce à des systèmes informatisés. Il est également rapporté que certains de ces sous-traitants avaient déjà été actifs dans la bande de Gaza, soulignant une coordination et une standardisation des méthodes entre les deux fronts. Cette approche méthodique et industrialisée de la destruction met en lumière la détermination d'Israël à remodeler le paysage physique et humain du sud du Liban, dans le but de neutraliser durablement la menace perçue du Hezbollah et d'assurer la sécurité de ses propres populations frontalières.

La politique israélienne au sud du Liban n'est pas une nouveauté. Des allusions précises à cette stratégie ont été faites par le passé. Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, avait déclaré le mois précédent que « toutes les maisons des villages proches de la frontière libanaise seront démolies selon le modèle de Rahaf et Beit Hanoun à Gaza ». Cette déclaration publique confirme les aveux des sources militaires anonymes. La dévastation systématique de toute infrastructure vise, selon ces mêmes sources, à créer une zone tampon impénétrable, dissuadant les habitants de revenir dans leurs foyers détruits. L'objectif est de pérenniser cette zone de sécurité jusqu'au fleuve Litani, situé à environ 30 kilomètres de la frontière officielle, un plan qui impliquerait une présence militaire israélienne prolongée dans la région. Les récents rapports faisant état de la création de nouvelles installations militaires dans le sud du Liban corroborent cette intention d'occuper le territoire durablement, bien au-delà de la phase opérationnelle militaire actuelle.

La trêve, loin d'apporter un répit, semble avoir paradoxalement servi de couverture à l'intensification de ces destructions, transformant des villages entiers en étendues de ruines, dans une démonstration de force et de contrôle territorial sans précédent





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