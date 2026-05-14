Israëlische luchtaanvallen in Libanon ondanks Amerikaanse gesprekken

Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon, waarbij mogelijk tientallen mensen gewond zijn geraakt, ondanks dat vertegenwoordigers uit Libanon en Israël vandaag en morgen in Washington bijeen komen voor rechtstreekse onderhandelingen.

In het zuiden van Libanon vinden opnieuw Israël ische luchtaanvallen plaats. Ook de pro-Iraanse militie Hezbollah zegt aanvallen te hebben uitgevoerd. Het geweld doet zich voor ondanks de gesprekken die vandaag in de Amerikaanse hoofdstad Washington moeten plaatsvinden tussen Israël ische en Libanese vertegenwoordigers.

Het Libanese nieuwsagentschap NNA maakt melding van verschillende Israëlische aanvallen. In het dorp Zibqin, vlak bij de kuststad Tyrus, zijn volgens dat nieuwsagentschap minstens 9 mensen gewond geraakt. Er vielen ook meerdere gewonden bij een aanval op het dorp Aitit, meldt dezelfde bron. De pro-Iraanse militie Hezbollah zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op Israëlische posities in het zuiden van Libanon.

Het Israëlische leger meldt dat ook het noorden van Israël is bestookt en dat daarbij verschillende burgers gewond zijn geraakt. Beide landen, die officieel nog in oorlog zijn met elkaar, zijn na tientallen jaren weer met elkaar beginnen te praten. Er is ook een staakt-het-vuren overeengekomen, maar de beschietingen tussen Israël en Hezbollah gaan nog altijd door. Daardoor vallen in Libanon nog elke dag doden





