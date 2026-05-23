Israëlische minister heeft toegang tot Frans grondgebied gestolen (Israëlische minister wordt uitgesloten van Frans grondgebied)

Israëlische minister Ben-Gvir mag Frankrijk niet meer binnen (Israëlische minister heeft toegang tot Frans grondgebied geweigerd). De minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir , heeft de toegang tot het grondgebied van Frankrijk ontzegd door de maatregelen die volgen op een video waarin de behandeling van opvarenden van de ' Global Sumud Flotilla ' wordt vertoond.

Jean-Noël Barrot, de Franse minister van Buitenlandse Zaken, heeft bevestigd dat vanaf vandaag Itamar Ben-Gvir verboden is om het Franse grondgebied te betreden. Hij beschuldigt Ben-Gvir van onbeschrijfelijke daden tegen Franse en Europese burgers aan boord van de Global Sumud Flotilla. De minister roept Frankrijk en Europa daarop toe om de stap van de vloot te kappen, omdat het geen nuttig effect heeft opgeleverd en het diplomatieke en consulaire diensten heeft overbelast.

Tegelijk beschuldigt hij Ben-Gvir ervan van Franse onderdanen te dwepen, bedreigd, intimideerd en mishandeld





Global Sumud Flotilla Activists Detained by Israeli Forces, Activists Describe Gruesome TreatmentThe Israeli military has intercepted all 70 boats of the Global Sumud Flotilla heading towards Gaza. Belgian Flotilla activist Isja Puissant has arrived in Turkey. The arrival of Puissant and other Belgian activists in Istanbul is confirmed by Gents mayor Mathias De Clercq. Journalist Alessandro Mantovani and Italian parliamentarian Dario Carotenuto have described the 'gruesome' treatment they received from the Israeli military during their detention. Italy has requested sanctions against Israeli Minister Itamar Ben Gvir. The 2 were arrested earlier this week while on their way with humanitarian aid to the Gaza Strip. They claim to have been blindfolded, handcuffed, and physically abused during their detention. The Italian government wants sanctions against Ben Gvir due to the 'unacceptable' actions against the flotilla, including the detention of activists in international waters and harassment and mistreatment. Poland wants to declare Ben Gvir persona non grata. The US ambassador in Israel, Mike Huckabee, calls the treatment of Global Sumud Flotilla activists by Ben Gvir 'reprehensible'. The Canadian minister of foreign affairs, Anita Anand, calls the video 'extremely disturbing and totally unacceptable'. The Netherlands and France also call on the Israeli ambassador to address the 'unacceptable treatment' of activists.

Belgische activisten melden geweld na arrestatie in IstanboelBelgische activisten Arno Meyns en Isja Puissant melden dat ze werden mishandeld door het Israëlische leger na hun arrestatie in Istanboel. Ook Italiaans parlementslid Dario Carotenuto en journalist Alessandro Mantovani getuigen van soortgelijke behandeling door het Israëlische leger tijdens hun gevangenschap.

