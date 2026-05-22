Issa Doumbia wins 'Traiteurs' season 6

After weeks of manipulation, scheming, and backstabbing, the sixth season of 'Traiteurs' came to a close on a tense finale. Issa Doumbia and Adriana Karembeu emerged victorious, preserving their fakeouts until the end and securing the title.

Parti seul dans l'aventure avec le rôle de ' Traitre Maudit ', Issa Doumbia a finalement remporté la saison 6 des 'Traîtres' aux côtés d' Adriana Karembeu . L'humoriste s'est confié sur son parcours dans le jeu, mais aussi sur ce qu'il compte faire concrètement des 22.000 euros remportés pour son association.

Après des semaines de manipulations, de stratégies et de trahisons, la sixième saison des 'Traîtres' s'est achevée ce vendredi soir sur une finale particulièrement tendue. Face aux derniers Loyaux encore en lice, Issa Doumbia et Adriana Karembeu ont réussi à conserver leur couverture jusqu'au bout et à remporter la partie. Pour l'humoriste de 43 ans, le parcours a pourtant commencé de manière particulière.

Dès le début de l'aventure, Éric Antoine lui confie le rôle de 'Traitre Maudit', avec seulement 48 heures pour identifier les véritables Traîtres.

'Au début, je me suis dit : Wow, 48 heures, c'est compliqué', confie-t-il. Mais très vite, Issa Doumbia comprend qu'il peut s'appuyer sur certains indices laissés involontairement par le jeu.

'J'ai un instinct assez fort depuis que je suis petit. Je sens beaucoup les émotions des gens', complète-t-il. Au fil des épisodes, le comédien se construit aussi un personnage : celui de l'Inspecteur DoumDoum.

'J'ai joué l'inspecteur DoumDoum pour que ça fasse vraiment lui, il est là pour faire son enquête et rigoler. Comme ça, ça n'éveillait aucun soupçon sur moi', il ajoute. Issa Doumbia assure aussi d'ailleurs ne pashaving vécu cette aventure comme un jeu de manipulation.

'À partir du moment où on est dans le jeu, c'est un jeu. On sait tous qu'on va perdre ou gagner à un moment', constate-t-il. Si Issa Doumbia retient surtout l'intensité du jeu, une élimination l'a davantage marqué : celle d'Isabelle Morini-Bosc, avec qui il entretenait déjà un lien avant l'émission.

'On se connais à l'extérieur du jeu. On a bossé ensemble sur TPMP et on s'apprécie énormément', il confie. Le candidat explique avoir été touché par son départ, d'autant plus qu'Isabelle Morini-Bosc traversait une période difficile.

'Elle venait de perdre son mari, donc quelque part elle était dans un groupe et elle le vivait bien. Le fait de voir sa sortie, ça m'a plus touché qu'autre chose', il continue. Mais l'aventure lui a aussi permis de nouer de vrais liens, notamment avec Axel Huet, dernier Loyal encore présent à la table ronde lors de la finale.

'J'ai fait toute ma partie aux côtés d'Axel', raconte Issa Doumbia. 'Au final, je ressors avec un ami', il ajoute. Depuis la fin du tournage, leur relation s'est poursuivie en dehors du jeu.

'On partage des moments ensemble, on se voit, on s'appelle, on va voir des matchs de foot et on fait des dîners. Le jeu a fait que j'ai gagné un ami', il précise. Lors de la finale, Issa Doumbia avait encore la possibilité de trahir Adriana Karembeu, aussi Traître, pour tenter de l'emporter seul. Une option qu'il n'a pas retenue, malgré un début d'aventure mouvementé entre eux.

'Si on regarde bien, c'est Adriana qui a voulu me sortir au tout début des Traîtres', rappelle-t-il. Mais l'humoriste dit avoir privilégié l'unité du groupe et l'intérêt des associations.

'Je ne voulais pas être égoïste', explique-t-il. 'Je me suis dit que c'était une somme qu'elle méritait aussi. Il valait mieux que les deux associations en bénéficient plutôt que moi tout seul', il poursuit. Les 22.000 euros remportés seront reversés à l'association Amilit, un projet particulièrement important pour Issa Doumbia.

L'humoriste explique se reconnaître pleinement dans cette structure, qui aide des personnes en difficulté avec la lecture et l'écriture.

'C'est une association qui a vu le jour à mes côtés avec Papy', raconte-t-il. 'On donne le goût à la lecture et à l'écriture à des gens qui ont peur de ça', ajoute-t-il. Très impliqué dans le projet, Issa Doumbia explique que cette cause fait directement écho à son propre parcours.

'Moi, je suis dyslexique, donc quelque part, c'est quelque chose qui me représente vraiment. J'ai encore des difficultés aujourd'hui, même avec mon travail, mais je bosse pour', conclut-il





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