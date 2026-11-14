Italie Belgique : Mancini mise sur la jeunesse et la défense pour rebondir

Roberto Mancini sélectionne sept joueurs de moins de 20 ans pour affronter la Belgique. L'Italie cherche à effacer le traumatisme de l'élimination de la Coupe du monde.

Roberto Mancini a annoncé une nouvelle ère pour l'équipe nationale italienne en sélectionnant sept joueurs de moins de 20 ans pour le prochain affrontement contre la Belgique. Cette décision audacieuse intervient huit mois après la douleur de l'élimination de la Coupe du monde et vise à contrer la peur du échec qui avait paralysé les Azzurri. Le sélectionneur, ancien numéro 10 emblématique de la Sampdoria, place sa confiance dans la jeunesse pour redonner confiance à son équipe.

Stratégie défensive et jeunes talents

La Belgique dominera l'Italie dimanche au stade Roi Baudouin. Mancini a opéré des ajustements défensifs majeurs depuis le match perdu face aux Diables Rouges en septembre. Les titulaires de ce mois-là, dont un joueur blessé, ont montré des limites. Le retour de Davide Frattesi, relancé par Gattuso avec la Lazio, a dynamisé le milieu de terrain. Ce joueur de 21 ans a déjà marqué neuf buts en quatorze sélections.

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Motivation et psychologie des joueurs

La sélection italienne ne compte aucun trentenaire dans son effectif pour ce déplacement. Mancini veut chasser la peur de l'échec qui a caractérisé les dernières années. Un groupe de joueurs avide de revanche compose le reste de l'équipe. Ils disposent d'une expérience suffisante malgré l'absence de vétérans. La cohésion du groupe est supérieure à celle de la précédente sélection. Cette uniformité compense le manque de grands champions individuels.

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Enjeux du match et performance offensive

Le match contre les Diables Rouges en septembre avait mis en lumière la peur et l'incertitude italiennes. Mark Van Bommel avait dominé la bande de Mancini sans grande opposition. La France avait également reçu une victoire difficile 3-1 jeudi dernier. Les Italiens ont été approximatifs techniquement mais ont gagné. Cette capacité à inquiérer la Belgique sans grands interprètes est leur arme principale.

Confiance et avenir de l'équipe

La confiance contagieuse règne au sein du groupe italien. L'Italie se dresse fièrement sur ses pattes pour cette nouvelle épreuve. Le public attend des performances solides face à la Belgique. Les joueurs montrent une maturité surprenante pour leur âge. L'objectif est de transformer cette jeunesse en force défensive et offensive. L'Italie veut prouver qu'elle peut encore briller en Europe.