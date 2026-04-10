Italie: Premier cas européen de grippe aviaire humaine confirmé, retour du Sénégal

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé la confirmation du premier cas européen de grippe aviaire chez l'homme, détecté en Italie. Le patient, de retour du Sénégal, est en voie de guérison. L'enquête épidémiologique est en cours pour comprendre les circonstances de l'infection. Ce cas souligne l'importance de la surveillance et de la prévention face à la grippe aviaire.

Le premier cas européen de grippe aviaire chez l'homme a été confirmé en Italie fin mars, selon un communiqué de presse publié vendredi par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Cette annonce marque le premier cas importé de grippe aviaire humaine confirmé en Europe, soulignant l'importance de la surveillance et de la vigilance face aux risques posés par ce virus. L'individu affecté est un homme adulte qui revenait d'un voyage au Sénégal .

Les investigations menées jusqu'à présent n'ont révélé aucune exposition à des volailles infectées, ni à des personnes présentant des symptômes similaires à ceux de la grippe aviaire. Actuellement, l'état de santé du patient montre des signes d'amélioration et il est en voie de guérison complète. Ce premier cas européen est donc une excellente nouvelle. Il est important de noter que ce cas est une première en Europe, ce qui nécessite une analyse approfondie des mesures de prévention et de contrôle





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