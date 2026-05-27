Italie remporte la Coupe du monde 1934 contre la Tchécoslovaquie

Le régime fasciste en Italie offre des maisons, des voitures et des salaires élevés pour attirer les meilleurs joueurs dans l'équipe, y compris des stars argentines d'origine italienne. Mussolini a compris l'importance du sport pour le prestige national et a organisé la Coupe du monde en 1934 pour montrer la puissance italienne. L'Italie a remporté la finale contre la Tchécoslovaquie avec un score de 1-0, mais l'arbitrage a été très orienté en faveur de l'Italie.

Le foot en Italie , on l'appelle le calcio. Un terme qui veut dire" mais fut d'abord le nom d'un jeu durant la Renaissance à Florence.

Mussolini impose ce nom pour rendre les Italiens fiers en gagnant la Coupe du monde et ne lésine pas sur les moyens pour y parvenir. Pour cela, il faut les meilleurs joueurs dans l'équipe. On les trouve dans les grandes équipes de l'époque comme la Juventus ou l'AC Milan mais pas seulement, aussi chez le pays finaliste de la Coupe du monde précédente en 1930, l'Argentine.

Le régime fasciste offre maison, voiture et beaux salaires pour attirer en Italie les stars argentines d'origine italienne comme Luis Monti qui a disputé la Coupe du monde 1930 avec l'Argentine et qui va disputer la Coupe de 1934 sous le maillot italien, chose évidemment impossible aujourd'hui. Un arbitrage très orienté en faveur de l'Italie à la Coupe du monde 1934. Après avoir écrasé les États-Unis au premier tour, voilà l'Italie face à un adversaire autrement coriace : l'Espagne.

La confrontation a été brutale, mais le plus extraordinaire sans doute, ce sera la question de l'arbitrage : l'Italie marque avec une faute évidente sur le gardien espagnol, peu après un penalty semble tout aussi manifeste en faveur de l'Espagne, mais il n'est pas sifflé par l'arbitre belge de la rencontre. 1-1 après les prolongations, on rejoue le match. Cette fois, l'arbitre est suisse et c'est encore pire : son parti-pris en faveur de l'Italie est tellement flagrant qu'il sera ensuite radié à vie.

En attendant, l'Italie l'emporte et va affronter l'Autriche en demi-finale. La veille du match, incroyable mais vrai, l'arbitre suédois, Ivan Eklind, est invité à dîner par Benito Mussolini... L'Italie gagne 1-0, beaucoup ont vu une faute italienne sur le but, mais pas l'arbitre. Reste la finale face à la Tchécoslovaquie et tant qu'à faire, autant sélectionner ce même arbitre suédois pour siffler la finale.

Pas question pour Mussolini d'imaginer une autre issue que la victoire. Il s'en est pourtant fallu de peu : à un quart d'heure de la fin, les Tchécoslovaques mènent 1 à 0, mais les Italiens forcent les prolongations. Le dénouement sera offert par Schiavio à la 95e. En 1934, Mussolini a compris l'importance du sport pour le prestige national.

L'Italie est championne du monde pour la première fois de son histoire et Mussolini retiendra la leçon de ce sport importante pour la propagande nationale. Découvrez l'histoire des Coupes du monde, un podcast RTBF La Première en 22 épisodes, chaque jour jusqu'au 15 juin, à 7h10 dans Matin Première et sur RTBF Auvio. Inscrivez-vous dès maintenant pour suivre l'actualité culturelle qui vous ressemble. Chaque matin vers 11h30, recevez l'essentiel de l'information sportive.

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