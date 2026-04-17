Italie : Roberto Saviano acquitté dans un procès en diffamation contre Matteo Salvini

L'écrivain Roberto Saviano a été acquitté dans un procès en diffamation intenté par le dirigeant politique Matteo Salvini. Le tribunal a estimé que Saviano avait exercé légitimement son droit de critique. Cette décision met un terme à une longue bataille juridique déclenchée par des propos tenus en 2018.

Le verdict tant attendu est tombé hier : Roberto Saviano a été acquitté dans le cadre du procès en diffamation qui l'opposait à Matteo Salvini . Cet acquittement reconnaît l'exercice légitime du droit de critique de l'écrivain à l'égard du dirigeant politique. Maître Antonio Nobile, avocat de M. Saviano, a précisé à l'Agence France-Presse que cette décision marquait une étape importante dans la défense de la liberté d'expression face aux attaques politiques. L'affaire, qui a officiellement débuté en février 2023, trouve ses racines dans des déclarations effectuées en 2018, un délai qui souligne la complexité et la durée des procédures judiciaires impliquant des personnalités publiques.

Roberto Saviano, figure emblématique de la lutte contre la mafia, vit sous protection policière depuis de nombreuses années. Sa notoriété s'est construite sur la publication de son ouvrage à succès Gomorra en 2006, dans lequel il révélait sans fard les rouages et les secrets de la Camorra, la puissante organisation mafieuse napolitaine. Son engagement sans faille contre le crime organisé lui a valu autant de respect que de menaces, le plaçant dans une situation de vulnérabilité constante qui a nécessité des mesures de sécurité exceptionnelles.

Les tensions entre Roberto Saviano et Matteo Salvini ont atteint leur paroxysme en juin 2018, peu après la prise de fonctions de ce dernier en tant que ministre de l'Intérieur. À cette époque, M. Salvini avait publiquement suggéré de retirer l'escorte policière de l'écrivain, une proposition qui avait suscité une vive réaction de la part de M. Saviano. En réponse, l'écrivain avait utilisé la plateforme Facebook pour qualifier M. Salvini de ministre de la pègre. Il avait expliqué que cette expression n'était pas une invention de sa part, mais une formule empruntée au politicien antifasciste Gaetano Salvemini, qui l'avait employée pour dénoncer un système politique usant et abusant des électeurs des régions pauvres du sud de l'Italie. Selon les allégations de Roberto Saviano, Matteo Salvini aurait profité du soutien électoral de la Calabre, cette région souvent comparée au talon de la Botte italienne, pour accéder au poste de sénateur. Le journaliste accusait par ailleurs le ministre d'avoir trahi la population locale en évitant d'engager une lutte frontale contre la redoutable mafia calabraise, la 'Ndrangheta. Il dénonçait une priorisation erronée des actions du gouvernement, affirmant que M. Salvini avait délibérément ignoré les conflits sanglants entre clans mafieux en Calabre, préférant concentrer ses efforts sur la répression des migrants saisonniers travaillant dans le secteur agricole de la région. Cette stratégie, selon Saviano, témoignait d'une volonté de focaliser l'attention sur des problèmes périphériques tout en laissant les structures mafieuses prospérer dans l'ombre.

Il est important de noter que cette affaire s'inscrit dans un contexte plus large de poursuites judiciaires pour Roberto Saviano. En octobre 2023, l'écrivain avait été condamné à une amende de 1000 euros avec sursis pour des propos jugés diffamatoires à l'encontre de la Première ministre Giorgia Meloni. Ces propos avaient été tenus en 2020, illustrant ainsi la propension de M. Saviano à exprimer des critiques acerbes envers les personnalités politiques, même au risque de s'exposer à des poursuites judiciaires. La condamnation dans l'affaire Meloni, bien que distincte de celle concernant Matteo Salvini, souligne la ligne de fracture entre la liberté d'expression et les limites de la diffamation, un équilibre délicat que la justice italienne s'efforce de maintenir. L'acquittement d'hier dans l'affaire Salvini représente donc une victoire significative pour Roberto Saviano et un signal fort quant à la protection accordée aux journalistes et écrivains qui s'attaquent aux pouvoirs établis et au crime organisé, tout en rappelant la vigilance nécessaire face aux dérives potentielles d'un discours politique qui pourrait être perçu comme une instrumentalisation de la justice à des fins partisanes.

Cette décision pourrait avoir des répercussions sur la manière dont les débats politiques et médiatiques seront menés à l'avenir en Italie, notamment en ce qui concerne la critique des actions gouvernementales et la dénonciation des liens potentiels entre la politique et le crime organisé. La ténacité de Saviano dans sa lutte pour la vérité et la justice continue de susciter un débat intense sur les frontières de la liberté d'expression et la responsabilité des personnalités publiques.





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Roberto Saviano Matteo Salvini Diffamation Acquittement Liberté D'expression

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Procès de Paolo Falzone : un dispositif hors-norme mis en place dès ce 23 avrilC’est un procès hors-norme qui va s’ouvrir la semaine prochaine. Celui de Paolo Falzone, poursuivi pour 7 meurtres et...

Read more »

Démantèlement d'un vaste réseau de stupéfiants : une opération policière d'envergure frappe la BelgiqueUne opération coordonnée dans trois villes belges a permis d'arrêter 31 personnes et de saisir d'importantes quantités de drogues, marquant un coup dur contre la criminalité organisée.

Read more »

Randonneur belge porté disparu en Italie après une chute dans un ravinUn homme de 40 ans est activement recherché après avoir chuté dans un ravin lors d'une randonnée sur le Monte Miletto en Italie. Sa compagne, secourue après une nuit éprouvante, est saine et sauve.

Read more »

Dramatique accident pour un touriste belge : tombé dans un ravin en Italie, il perd la vie, sa femme secourueUn randonneur belge était porté disparu après une chute dans un ravin en Italie. Nous apprenons ce mercredi son décès. Sa compagne, secourue après une nuit en montagne, est saine et sauve.

Read more »

Le Bayern Munich s'impose dans un match épique contre le Real Madrid et croit en ses chances face au PSGL'entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany, exprime sa foi inébranlable en son équipe après une victoire spectaculaire contre le Real Madrid en quart de finale de la Ligue des champions. Mené à plusieurs reprises, le Bayern a arraché la qualification grâce à des buts tardifs, démontrant une union et une combativité remarquables. L'équipe aborde désormais la demi-finale contre le Paris SG avec confiance, malgré la suspension de Kompany pour le match aller.

Read more »

Tragique accident en Indonésie : huit personnes décèdent dans un crash d’hélicoptèreLe crash d’un hélicoptère en Indonésie a fait huit morts, selon les premières informations disponibles. Les circonstances exactes du drame restent encore à déterminer…

Read more »