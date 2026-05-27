Jackpot du Lotto porté à 1,5 million d'euros après une perte de 6 millions non réclamée

Suite à la non‑réclamation d'un gain de six millions d'euros lors du tirage du 31 début 2025, la Loterie Nationale augmente le jackpot minimum du Lotto à un million cinq euros dès le 1er juillet, tout en appelant les joueurs à vérifier leurs tickets.

La Loterie Nationale a annoncé mercredi que le jackpot minimal du Lotto sera porté de un million à un million cinq euros dès le 1er juillet et ce, jusqu'à la fin de l'année 2025.

Cette mesure exceptionnelle fait suite à l'inexpliquée non‑réclamation d'un gain de six millions d'euros qui aurait dû être perçu lors du tirage Extra Lotto du Nouvel An, le 31 décembre 2025. Le gagnant, qui avait validé son ticket à Blankenberge, ne s'est jamais présenté auprès de l'opérateur de jeux, laissant ainsi une somme colossale hors du circuit.

La Loterie Nationale récupère habituellement des montants modestes, de quelques euros à quelques dizaines, lorsqu'un ticket est perdu, oublié ou non vérifié, ce qui représente en moyenne quatre millions d'euros par an. Mais il est très rare qu'un jackpot de plusieurs millions reste non réclamé. Face à cette situation unique, l'organisme a décidé de réinjecter la totalité du jackpot non perçu dans le jeu du Lotto.

À partir de l'été, chaque fois qu'un gagnant remportera le jackpot, le montant qui sera mis en jeu lors du tirage suivant s'élèvera à un million cinq euros au lieu du million habituel, augmentant ainsi les chances de gains plus importants pour les joueurs. En parallèle de cette décision financière, la Loterie Nationale a rappelé l'importance cruciale de vérifier systématiquement les tickets, que ce soit en ligne via le compte personnel du joueur ou en se rendant dans un point de vente agréé.

Le message d'avertissement met en garde contre les oublis et les pertes, qui peuvent coûter cher tant aux joueurs qu'à l'État. L'institution a également appelé à une plus grande vigilance, notamment lors des périodes festives où le volume de jeux augmente de façon significative. Le renforcement des campagnes de sensibilisation devrait réduire les cas de non‑réclamation à l'avenir.

Cette stratégie de réallocation du jackpot non réclamé s'inscrit dans une démarche plus large de maintien de la confiance du public dans les jeux de loterie. En offrant un jackpot de départ majoré, la Loterie Nationale espère dynamiser la participation et compenser la perte financière due à l'absence de réclamation.

Le responsable de la communication de l'organisme a indiqué que cette mesure serait évaluée à la fin de l'année pour déterminer si le niveau du jackpot de départ devra être ajusté à nouveau. Par ailleurs, aucune indication n'a été donnée quant à d'éventuelles sanctions ou procédures légales à l'encontre du gain non réclamé, la priorité restant de redistribuer la somme dans l'intérêt du jeu collectif





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