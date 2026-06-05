Jacques et Jessica Moretti sont entendus ensemble par le ministère public suisse, première dans l’enquête sur l’incendie du bar Constellation

Les copropriétaires de l’établissement sont entendus conjointement par les procureurs en charge de l’affaire, dans le cadre de l’enquête sur l’incendie du bar Constellation à Crans-Montana, qui a fait 41 morts et 115 blessés le 1er janvier 2026.

Jacques et Jessica Moretti sont entendus ensemble par le ministère public suisse, une première dans l’enquête. Jacques et Jessica Moretti sont entendus vendredi par le ministère public suisse sur le mode dit de la «confrontation» dans le cadre de l’enquête sur l’incendie du bar «Constellation» à Crans-Montana, qui a fait 41 morts et 115 blessés le 1er janvier 2026.

C’est la première fois que les copropriétaires de l’établissement sont entendus conjointement par les procureurs en charge de l’affaire. Cette séance se déroule en présence des avocats des différentes parties qui pourront, eux aussi, interroger le couple. Les époux sont arrivés dans la même voiture vers 08h00 au campus Energypolis à Sion, dans le canton du Valais. À leur arrivée, plusieurs personnes ont regretté le déroulement tardif d’une telle audience et évoqué les risques de collusion.

Sur place, le dispositif de sécurité a été renforcé: des barrières et bannières de la police cantonale valaisanne encerclent l’entrée de la salle d’auditions. Une dizaine de policiers ont également été déployés à proximité du bâtiment universitaire en amont de la séance. Au total, quatorze personnes sont inculpées dans cette affaire: les époux Moretti, cinq élus ou anciens élus communaux, et sept employés ou anciens employés communaux.

Ils sont tous poursuivis pour homicide par négligence, incendie par négligence et lésions corporelles graves par négligences. Le drame survenu en pleine célébration de la Saint-Sylvestre a principalement frappé des adolescents et de jeunes adultes, dont de nombreux étrangers, en particulier des Italiens et des Français. Les premiers éléments de l’enquête font apparaître que l’incendie a été déclenché par les étincelles de bougies «fontaine» qui ont enflammé une mousse insonorisante au plafond du sous-sol du bar Le Constellation.

Adoption du décret-programme dans l’enseignement : les mobilisations se poursuivent, voici les écoles encore touchées par la grève ce vendredi « On n’aura rien pour eux l’année prochaine » : des directeurs d’école contraints de licencier des enseignants Faire des économies dans l’administration publique pour réduire le déficit ?

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Le président ukrainien adresse une lettre ouverte à son homologue Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a proposé une rencontre directe à son homologue russe dans une lettre à Vladimir Poutine publiée jeudi, alors que celui-ci venait de reconnaître que la Russie devait renforcer ses défenses antiaériennes après une série de frappes de drones ukrainiens. L’OMS alerte sur un terrible constat : les aliments insalubres provoquent chaque année 1,5 million de décès dans le mondeNetanyahu brouillé avec Donald Trump ? Le président israélien préfère minimiser un inciden





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