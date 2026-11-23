L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro affiche une amélioration notable après une hospitalisation pour obstruction intestinale à Brasilia. Ses médecins privilégient une prise en charge clinique plutôt qu'une intervention chirurgicale.

Les médecins traitant l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro ont annoncé jeudi qu'il présentait une "amélioration significative" de son état de santé. Cette nouvelle intervient juste après son admission aux soins intensifs à Brasilia pour une obstruction intestinale, une complication qui avait nécessité la mise en place d'une sonde gastrique pour pallier les troubles digestifs majeurs rencontrés par l'homme politique.

Diagnostic médical et décision thérapeutique

Une endoscopie récente a révélé que l'obstruction était causée par l'accumulation de fibres dans l'estomac de Bolsonaro, empêchant la sonde gastrique de fonctionner correctement. Cette accumulation de matières a également provoqué une saturation insuffisante en oxygène et des douleurs accrues suite à des vomissements, comme l'a expliqué son cardiologue, Brasil Caiado, qui a mis en évidence la saturation basse détectée lors de l'examen clinique du patient.

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Malgré la complexité de la situation, l'équipe médicale a confirmé qu'elle n'envisageait pas d'intervenir chirurgicalement dans l'immédiat. La priorité est désormais donnée à une "traitement clinique" pour tenter de résoudre le blocage par des moyens non invasifs, évitant ainsi les risques associés à une opération urgente pour un patient âgé et déjà affaibli par ses précédents problèmes de santé.

Solitude familiale et inquiétudes du fils

Carlos Bolsonaro, le fils de l'ancien chef d'État, a partagé les détails de cette détresse sur le réseau social X, affirmant qu'il n'avait jamais vu son père dans un état aussi critique. Ses observations directes contredisent partiellement la tendance à la récupération annoncée, soulignant la gravité perçue de la scène par les proches qui surveillent de près l'évolution de la pathologie infectieuse et digestive qui touche l'ancienne figure politique.

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En parallèle de l'obstruction intestinale, les médecins ont diagnostiqué pour la deuxième fois cette année une pneumonie chez Jair Bolsonaro. Bien que la présence de cette infection pulmonaire soit confirmée, les spécialistes l'évaluent comme "beaucoup moins grave" que la complication digestive initiale, ce qui permet aux équipes soignantes de se concentrer principalement sur le traitement de l'obstruction sans être submergées par une détresse respiratoire aiguë.

Contexte judiciaire et arrestation domiciliaire

Cette hospitalisation survient alors que Jair Bolsonaro purge une peine de vingt-sept ans de prison, prononcée par la justice brésilienne l'année dernière pour sa culpabilité dans le complot visant à renverser le pouvoir établi. En raison de ses récurrents problèmes de santé qui remontaient à la campagne électorale de 2018 après son passage sous les balles, le condamné effectue sa détention sous forme d'assignation à domicile depuis le mois de mars.

Les complications de santé actuelles rappellent les séquelles durables de son agression lors de sa campagne présidentielle, un événement qui a marqué l'histoire politique récente du pays. Les autorités carcérales et les équipes médicales restent en vigilance constante pour garantir que la sécurité de la justice ne soit pas compromise par l'état de santé précaire de l'homme qui a dirigé la nation pendant quatre années.

Conséquences et suivi médical prévu

Le statut d'assignation à domicile impose des contraintes spécifiques pour le monitoring médical de l'ancien président, qui doit rester dans un environnement sécurisé tout en bénéficiant des soins nécessaires. Les responsables de sa santé publique doivent coordonner les interventions pour s'assurer que la reprise d'une alimentation normale soit progressive et ne génère pas de nouvelles obstructions digestives risquant de compromettre sa condition physique actuelle.