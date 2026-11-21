L'ex-président Jair Bolsonaro est hospitalisé à l'hôpital DF Star sous nutrition artificielle. La justice autorise la visite de sa famille sans appareils numériques.

L'hôpital DF Star a confirmé dans un bulletin médical que l'ancien président Jair Bolsonaro était hospitalisé avec une sonde gastrique en place. Cette intervention vise à assurer un soutien nutritionnel strict en l'absence de toute alimentation par voie orale, marquant une étape récente de sa détérioration de santé.

Visite familiale sous surveillance stricte

Le juge de la Cour suprême Alexandre de Moraes a officiellement autorisé ses enfants Carlos, Jair Renan et Laura, ainsi que sa belle-fille Leticia, à lui rendre visite pendant son hospitalisation. Cette permission exceptionnelle impose des conditions de sécurité rigoureuses excluant tout usage de téléphones portables ou de caméras lors des rencontres autorisées.

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Carlos Bolsonaro, exerçant actuellement la fonction de sénateur, a rapporté via le réseau social X que son père avait subi des vomissements et des douleurs toute la nuit précédente. Ces symptômes ont précipité la nécessité de l'hospitalisation et de la mise en place d'une assistance médicale immédiate pour stabiliser son état.

Contexte judiciaire et santé précaire

Jair Bolsonaro souffre de séquelles persistantes d'un coup de couteau au ventre reçu pendant la campagne électorale de 2018, ce qui l'a obligé à subir plusieurs interventions chirurgicales au fil des années. Sa situation juridique est lourde, ayant été condamné l'année dernière à 27 ans de prison pour tentative de maintien au pouvoir après sa défaite face à Luiz Inacio Lula da Silva.

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Le Président Lula vient d'être réélu, consolidant le pouvoir exécutif au Brésil. Après plusieurs mois d'incarcération dans des conditions sécuritaires, l'ex-président d'extrême droite a été transféré en résidence surveillée au mois de mars en raison de ses problèmes de santé récurrents, illustrant la complexité de sa détention.

Avenir juridique et implications politiques

La Cour suprême a indiqué qu'elle se prononcerait du 4 au 15 décembre sur la constitutionnalité d'une loi visant à réduire sa peine ainsi que celles d'autres condamnés pour le complot putschiste. Cette période de réflexion juridique est cruciale pour déterminer si la justice brésilienne maintiendra les peines initiales ou optera pour des aménagements.

Parallèlement, son fils Flavio Bolsonaro, sénateur d'extrême droite, a perdu au second tour de la présidentielle face à Lula en octobre dernier. Il a fui aux États-Unis alors qu'il est visé par une enquête pour blanchiment d'argent, ajoutant une dimension familiale et politique complexe à cette période difficile.