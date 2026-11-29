James T. Russell, inventeur américain à l'origine du concept de disque optique, est décédé. Malgré 70 brevets, il n'a jamais été rémunéré pour cette innovation majeure.

James T. Russell, l'inventeur américain qui a posé les fondations technologiques des disques compacts et des DVD, est décédé à l'âge de 95 ans. Sa famille a confirmé cette nouvelle, soulignant que bien qu'il ait déposé plus de 70 brevets, son invention clé n'a pas apporté la fortune espérée à son créateur. Russell, né en 1931 dans l'État de Washington, avait toujours nourri une passion pour la technique et la musique classique, deux domaines qui allaient converger dans sa carrière d'ingénieur.

Naissance de l'idée de stockage optique

L'inventeur a conçu en 1965 le concept révolutionnaire de stocker des informations numériques sur un disque optique. Cette idée est née de sa frustration personnelle face à la dégradation des disques vinyles traditionnels, dont les aiguilles des platines abîmaient la surface et détérioraient la qualité sonore. En éliminant le contact physique entre la tête de lecture et le support, il visait à préserver l'intégrité des médias et à offrir un son superior.

Also read Une grande majorité de Belges achète toujours des jouets en magasin malgré de meilleurs prix en ligne : pourquoi ?

Russell a convaincu son employeur, l'institut de recherche Battelle, de financer le développement de ce principe. Le but était de créer un système de lecture et d'enregistrement qui n'utiliserait pas d'éléments mécaniques usants. Cette approche théorique a ouvert la voie à une nouvelle ère de l'audiovisuel, bien loin des contraintes physiques des supports analogiques de l'époque.

Développement du prototype et brevet laser

En 1970, James T. Russell a officiellement breveté la technologie permettant d'enregistrer et de lire des données numériques à l'aide d'un faisceau laser. Cette innovation marquait un tournant décisif par rapport aux méthodes traditionnelles. Il a ensuite consacré plusieurs années au perfectionnement de ce système, démontrant sa viabilité technique auprès de ses supérieurs et de la communauté scientifique.

Advertisement

En 1973, il avait mis au point un prototype fonctionnel capable d'enregistrer et de rejouer de la musique. L'année suivante, en 1974, il a étendu cette capacité à l'enregistrement de programmes de télévision sur des plaques de verre rectangulaires. Ces réalisations prouvaient la faisabilité du stockage optique, bien que la commercialisation immédiate ne soit pas encore à l'ordre du jour.

Adoption par Sony et Philips

Malgré les avancées de Russell, ses employeurs ont eu du mal à convaincre les entreprises industrielles de lancer ce produit sur le marché. Cependant, les géants néerlandais Philips et japonais Sony, tous deux actifs dans la vente de musique sur vinyle, ont vu le potentiel commercial de l'invention. Ils ont exploré la technologie aux États-Unis mais n'ont pas acquis les droits directement auprès de Russell.

Philips développait parallèlement des idées similaires en utilisant initialement des plaques analogiques lues par la lumière. Sony, de son côté, s'est intéressé à l'approche numérique. Une collaboration stratégique entre ces deux conglomérats a abouti en 1979 au lancement de la production de masse de la compact disc, popularisant le terme CD dans le monde entier.

Controverses légales et héritage

James T. Russell a observé le succès monumental de la CD avec déception, estimant que Sony et Philips utilisaient ses idées brevetées. Des poursuites judiciaires ont été intentées contre les géants technologiques, aboutissant à un règlement à l'amiable. Toutefois, en raison de clauses contractuelles, les brevets étant la propriété de son employeur Battelle, Russell n'a reçu aucune compensation financière pour cette invention devenue mondiale.

Advertisement

Ce silence financier n'a pas empêché Russell de rester humble dans ses dernières années. Il décrit souvent son travail comme un défi complexe qu'il avait pris plaisir à relever. Son décès marque la fin d'une chapitre important dans l'histoire de la technologie numérique et du divertissement.