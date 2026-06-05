Jan De Nul remporte un contrat d'approfondissement du fleuve Paraná en Argentine

L'entreprise belge de dragage Jan De Nul a décroché un appel d'offres du gouvernement argentin pour draguer et approfondir le fleuve Paraná, une artère économique cruciale. Le contrat, estimé jusqu'à 10 milliards de dollars, renforce la présence belge dans le secteur.

L'entreprise belge Jan De Nul a remporté un appel d'offres du gouvernement argentin pour le dragage et l'approfondissement du fleuve Paraná . Ce contrat d'une valeur estimée jusqu'à 10 milliards de dollars (8,6 milliards d'euros) représente une victoire majeure pour la société flamande, qui était en compétition avec l'autre géant belge DEME.

Les deux entreprises étaient les deux derniers candidats en lice, livrant une bataille acharnée pour décrocher ce marché lucratif. Le gouvernement du président Javier Milei souhaite améliorer la navigabilité et l'efficacité du Paraná, qui est une voie d'eau essentielle pour l'économie argentine. Selon le ministère de l'Économie, 80 % des exportations argentines transitent par ce fleuve.

Jan De Nul avait déjà assuré l'entretien du Parané pendant des décennies, en partenariat avec son partenaire argentin Servimagnus, jusqu'en 2021 où le gouvernement a repris la gestion. L'attribution officielle du contrat interviendra après un délai de sept jours, pendant lequel les parties intéressées peuvent déposer des recours. La valeur exacte du contrat n'a pas été divulguée, mais les estimations vont jusqu'à 10 milliards de dollars.

Ce montant reflète l'ampleur des travaux nécessaires pour approfondir et entretenir le Paraná sur le long terme. Le projet vise à permettre le passage de navires de plus grand tirant d'eau, augmentant ainsi la capacité d'exportation de l'Argentine, notamment pour ses produits agricoles comme le soja et le maïs. Pour Jan De Nul, ce contrat renforce sa position de leader mondial dans le dragage et lui assure une présence continue en Amérique du Sud.

L'entreprise a une longue expérience dans la région, ayant déjà travaillé sur des projets similaires au Brésil et en Uruguay. Ce succès survient dans un contexte où la demande de dragage est en hausse, en raison de l'augmentation du commerce mondial et de la nécessité d'adapter les voies navigables aux navires plus gros. La décision du gouvernement Milei de confier au secteur privé l'entretien des infrastructures s'inscrit dans une politique de libéralisation économique.

Le dragage du Paraná était auparavant géré par l'État argentin depuis 2021, mais les résultats n'ont pas été à la hauteur, provoquant des retards et des coûts supplémentaires pour les exportateurs. En confiant le contrat à Jan De Nul, l'Argentine espère améliorer l'efficacité et réduire les goulets d'étranglement. Pour la Belgique, ce contrat est un signe de la compétitivité de ses entreprises dans le secteur maritime.

Jan De Nul et DEME sont tous deux des acteurs majeurs, et cette compétition a mis en lumière leur savoir-faire. Le projet pourrait également avoir des retombées environnementales, car un dragage bien planifié peut réduire l'érosion et améliorer la gestion des sédiments.

Cependant, des préoccupations subsistent quant à l'impact écologique sur la faune et la flore du fleuve, et des mesures d'atténuation devront être mises en place. L'avenir du Paraná est crucial pour l'économie argentine, et les travaux d'approfondissement devraient stimuler les exportations et attirer davantage de navires, tout en nécessitant une gestion durable. En conclusion, ce contrat historique marque un tournant pour les infrastructures argentines et pour Jan De Nul, qui retrouve un rôle clé sur le Paraná.

Les prochaines semaines seront décisives pour finaliser l'accord et lancer les opérations. Les acteurs économiques argentins suivent de près ce dossier, espérant que les délais et les coûts seront maîtrisés. Avec ce projet, le gouvernement Milei envoie un signal fort aux investisseurs étrangers, démontrant sa volonté d'ouvrir le pays aux partenariats privés pour moderniser ses infrastructures. Pour Jan De Nul, c'est l'occasion de démontrer son expertise dans des conditions exigeantes et de consolider sa réputation mondiale





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