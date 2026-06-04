Jan Jambon, le ministre des Pensions, a réagi aux sondages montrant que les gens acceptent une réforme des pensions et de nombreux systèmes dans notre pays. Il a également évoqué la réforme fiscale que l'Arizona a prévue, avec des avantages fiscaux pour les gens qui ont une allocation et qui ne travaillent pas.

Jan Jambon , le ministre des Pensions, a réagi aux sondages montrant que les gens acceptent une réforme des pensions et de nombreux systèmes dans notre pays, en soulignant la nécessité de ces réforme s malgré son conviction de leur importance.

Il a rappelé que la raison principale qui justifie de revoir le fonctionnement du système de pensions est le coût du vieillissement. Avec cette réforme, il ne vise pas à diminuer le coût des pensions mais à réduire l'augmentation des coûts de pension. Le Bureau du Plan a signalé un impact négatif pour les femmes et un risque de creuser les inégalités entre les hommes et les femmes, ainsi qu'entre les différents régimes de pension.

Les pensions pour les fonctionnaires sont plus élevées que les autres. Il a également expliqué que le nombre de jours qu'il faut avoir travaillé par an sera augmenté, avec un délai de temps pour tenir compte des situations particulières des femmes. Les travailleurs qui travaillent plus recevront une pension plus élevée, tandis que ceux qui travaillent moins recevront une pension moindre.

Pour échapper au malus pension, il faudra totaliser 35 années de carrière comptant chacune au moins 156 jours de travail effectif avec un total d'au moins 7020 jours de travail effectif. Le ministre a également évoqué la réforme fiscale que l'Arizona a prévue, avec des avantages fiscaux pour les gens qui ont une allocation et qui ne travaillent pas.

Il a également évoqué la réforme de l'État dans le sens du confédéralisme, en soulignant que cela serait mieux pour les Wallons, les Bruxellois et les Flamands





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