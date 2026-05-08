Jan Vertonghen entame une nouvelle carrière dans le management sportif après sa retraite

L'ancien défenseur belge Jan Vertonghen, récemment retraité, se forme au management sportif et envisage un rôle futur au sein de la fédération belge de football.

Jan Vertonghen , ancien défenseur emblématique du football belge , a récemment annoncé qu'il ne raccrochait pas définitivement les crampons. Après avoir mis fin à sa carrière de joueur à l'issue de la saison 2024-2025 avec le Sporting d'Anderlecht, il s'est engagé dans une nouvelle aventure professionnelle en effectuant un stage au sein de l'Union belge de football.

Ce stage, qui se déroulera jusqu'à la fin du mois de mai, lui permet d'acquérir des compétences dans divers domaines liés au management et à l'encadrement sportif. Lors d'une interview accordée le 23 avril dernier, Vertonghen avait évoqué la possibilité de s'impliquer dans la sélection belge lors de la Coupe du monde. Il avait révélé avoir eu des discussions avec Vincent Mannaert et Peter Willems, mais avait souligné la complexité de la situation en raison de ses autres engagements.

Selon les informations relayées par Het Laatste Nieuws, l'ancien capitaine des Diables Rouges avait été invité à rejoindre la sélection aux États-Unis en tant que conseiller et intermédiaire entre les joueurs et le staff. Bien qu'il ait exprimé son intérêt pour cette opportunité, il a finalement dû décliner l'offre en raison d'un emploi du temps déjà chargé. Après la fin de son stage, Vertonghen prévoit de se rendre à Madrid pour poursuivre sa formation.

Bien que son implication immédiate avec la fédération belge soit compromise, un rôle à plus long terme au sein de cette institution reste une possibilité envisagée. Cette transition marque une nouvelle étape dans la carrière de Jan Vertonghen, qui passe du terrain aux coulisses du football, tout en gardant un lien étroit avec le sport qu'il a tant aimé





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