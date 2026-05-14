Jannik Sinner établit la plus longue série de victoires en Masters 1000

Le N.1 mondial Jannik Sinner a remporté ce jeudi un 32e match consécutif en Masters 1000, battant Andrey Rublev en quarts de finale à Rome. Il a amélioré le record qu’il codétenait depuis mercredi avec Novak Djokovic qui avait enchaîné 31 victoires de suite de mars à août 2011 dans les tournois les plus importants après ceux du Grand Chelem.

Le N.1 mondial Jannik Sinner a remporté ce jeudi un 32e match consécutif en Masters 1000 pour établir la plus longue série de victoires à ce niveau, en battant le Russe Andrey Rublev (14e) 6-2, 6-4 en quarts de finale à Rome .

Sinner, grandissime favori du Masters 1000 de Rome en l’absence de Carlos Alcaraz, blessé, a amélioré le record qu’il codétenait depuis mercredi avec Novak Djokovic qui avait enchaîné 31 victoires de suite de mars à août 2011 dans les tournois les plus importants après ceux du Grand Chelem. En demi-finales vendredi, l’Italien, finaliste au Foro Italico l’an dernier, sera opposé au Russe Daniil Medvedev (9e) ou à l’Espagnol Martin Landaluce (94e), repêché de dernière minute pour entrer dans le tableau principal malgré sa défaite en qualifications.

Après une première manche, tout en contrôle, Sinner a éprouvé plus de difficultés, notamment en service dans le second set et a même connu une petite alerte physique, au niveau de la cuisse gauche.

'Je ressens un peu de fatigue, j’ai beaucoup joué ces deux derniers mois, mais je suis content, même si on n’a pas joué selon moi un grand match en raison des conditions difficiles de jeu, avec beaucoup de vent', a-t-il expliqué en sortant du Campo Centrale. À propos de son impressionnante série de victoires, Sinner, toujours très sobre, est resté fidèle à lui-même.

'Je ne joue pas pour les records, je joue pour écrire ma propre histoire et en même temps ce record veut dire beaucoup. Demain est un autre jour, avec un autre adversaire, dans des conditions différentes, puisqu’on va jouer en soirée. La priorité maintenant, c’est la récupération.

' Sinner, 24 ans, n’a plus perdu en Masters 1000 depuis le 5 octobre 2025 lorsqu’il avait été contraint à l’abandon face au Néerlandais Tallon Griekspoor au 3e tour à Shanghaï. Depuis, il a remporté cinq Masters 1000 consécutifs, les cinq derniers au calendrier (Paris 2025, Indian Wells, Miami, Monte-Carlo et Madrid cette année), du jamais-vu dans l’histoire du circuit ATP. Durant sa série record, il n’a perdu que deux sets, pour 64 gagnés.

Le Masters 1000 de Rome est le seul qui manque à son palmarès. S’il devait s’imposer en finale dimanche, il deviendrait le deuxième joueur, après Djokovic, à avoir remporté les neuf Masters 1000 au calendrier.

Enfin, Sinner qui a remporté ses 27 derniers matches sur le circuit, la plus longue série de sa carrière, depuis sa défaite en quarts de finale au tournoi ATP 500 de Doha en février, peut mettre fin à une disette de 50 ans pour le tennis italien qui attend depuis 1976 et Adriano Panatta la victoire de l’un des siens, côté masculin, au Foro Italico





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