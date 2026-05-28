Jannik Sinner, visiblement blessé, refuse d'abandonner mais s'incline en cinq sets au 2e tour

Le N.1 mondial Jannik Sinner a connu une défaite difficile contre un adversaire inconnu dans un climat chaud. Il a refusé de se réfugier derrière la canicule et a continué à jouer, mais finalement s'est incliné en cinq sets au 2e tour.

L'Italien Jannik Sinner a mené deux sets à rien et 5-1 dans le troisième set lors de sa rencontre contre un adversaire inconnu dans un climat chaud.

Il s'est ensuite effondré, ne gagnant que deux des vingt jeux suivants et laissant échapper la victoire. Ultrafavori en l'absence du double tenant du titre Carlos Alcaraz, Sinner restait sur une incroyable série de 30 victoires après ses titres à Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid et Rome cette année. Une accumulation de tournois qui a pu lui jouer des tours.

L'Italien a refusé de se réfugier derrière la canicule qui sévit actuellement dans la capitale française, affirmant que les conditions étaient bonnes pour jouer. Il a également reconnu qu'il ne se sentait pas très bien ce matin et a essayé de raccourcir les échanges.

Cependant, il a atteint ses limites et s'est senti complètement à plat, tout le corps. Il ne se souvient pas de la dernière fois où il se sentait aussi faible. Cette défaite est particulièrement douloureuse pour Sinner, qui a déjà connu une défaite similaire l'an dernier lors de la finale d'anthologie de Roland-Garros, où il avait mené deux sets à rien avant de perdre après 5h27 de jeu.

Malgré cela, il a refusé d'abandonner et a continué à jouer, mais finalement s'est incliné en cinq sets au 2e tour





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