Jared Kushner acquiert une île entourée d'explosifs sous-marins en Albanie

Le projet de Kushner est considéré comme problématique en raison de la présence de munitions sous-marines et des inquiétudes quant à la mise en danger de l'importante biodiversité de la région.

Jared Kushner , gendre de Donald Trump, a acquis une île entourée d'explosifs sous-marins en Albanie et projette d'y développer un complexe hôtelier. Le projet de Kushner est non seulement considéré comme problématique en raison de la présence de munitions sous-marines, mais il soulève également des inquiétudes quant à la mise en danger de l'importante biodiversité de la région.

Des organisations environnementales de 28 pays ont exhorté le gouvernement à suspendre immédiatement le projet de construction de ce complexe hôtelier de luxe, invoquant la mise en danger de l'importante biodiversité de la région. Bien que ces groupes ne puissent légalement mettre fin au statut 'd'investisseur stratégique' accordé par le gouvernement, leur lettre commune exige un moratoire immédiat jusqu'à ce qu'une étude d'impact environnemental rigoureuse et transparente soit menée.

Les organisations ont adressé une lettre au Premier ministre Edi Rama et au ministre de l'Environnement Sofjan Jaupaj pour demander la suspension immédiate de toute décision visant à faire avancer le projet de construction d'un complexe hôtelier de luxe sur l'île. L'île de Sazan et les eaux qui l'entourent constituent des habitats essentiels pour certaines des espèces marines les plus menacées au monde, notamment le phoque moine de Méditerranée (Monachus monachus), inscrit sur la Liste rouge de l'UICN et protégé par la Convention sur la conservation des espèces migratrices (CMS).

L'île abrite 36 autres espèces marines menacées à l'échelle mondiale. Les associations environnementales affirment que le gouvernement risque une perte irréversible de biodiversité due au dragage, au bruit des travaux et à l'augmentation du trafic maritime sur le phoque moine de Méditerranée et son habitat





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jared Kushner Île Entourée D'explosifs Sous-Marins Albanie Complex Hôtelier Biodiversité Phoque Moine De Méditerranée

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Panier RTL info - Testachats : l'inflation alimentaire continue de baisser en BelgiqueLe panier RTL info - Testachats, qui suit les prix de plus de 3.000 produits de base en Belgique, montre une inflation à 0,27 % en mai 2026, une première sous la barre de 1 % depuis décembre. Malgré ce ralentissement général, des hausses marquées persistent sur certains produits comme la viande d'agneau (+18 %) et le café, tandis que d'autres comme les pommes de terre (-11 %) et les carottes (-10 %) voient leurs prix baisser.

Read more »

Les déplacements en province de Luxembourg : le train devient une option de moins en moins réalisteLes changements d'horaires sur le réseau ferroviaire ont compliqué les déplacements pour de nombreux habitants du sud de la province. Le train devient une option de moins en moins réaliste pour rejoindre Bruxelles.

Read more »

La mafia albanaise s'impose comme acteur majeur du narcotrafic international en BelgiqueLongtemps spécialisée dans les cambriolages et la prostitution forcée, la mafia albanaise a opéré une transition vers le trafic de drogue et le blanchiment d'argent. En quinze ans, ces réseaux sont devenus incontournables dans le narcotrafic mondial, notamment en Belgique où leur implantation est bien établie. Leur force repose sur une diaspora mondiale, une réputation de fiabilité et une capacité avancée à blanchir des capitaux via l'immobilier ou le tourisme en Albanie et à Dubaï. Malgré la discrétion de leurs opérations, le décryptage de messages cryptés Sky ECC en 2021 a révifié l'étendue de leurs activités. Avec plus de 2 000 suspects albanais recherchés en Belgique, les autorités coopèrent avec l'Albanie pour tenter de freiner leur expansion, dans un contexte de corruption locale.

Read more »

'Les banques sont obligées d’indemniser leurs clients victimes de phishing' : une décision juridique met le secteur bancaire sous pressionLes banques sont obligées d’indemniser leurs clients victimes de phishing, c’est ce qui ressort d’un arrêt du juge...

Read more »

Bénédicte Linard (Ecolo) : ce décret programme en Fédération Wallonie-Bruxelles est «un déni de démocratie»Au lendemain d’une nuit de travaux en commission du Budget, le décret programme 2 arrive en séance plénière dans un...

Read more »