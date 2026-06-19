JD Vance annule son voyage en Suisse pour les pourparlers avec l'Iran, les négociations reportées

Le vice-président des Etats-Unis JD Vance a annulé son voyage en Suisse pour entamer les pourparlers en vue d'un accord final avec l'Iran, les négociations prévues ce vendredi en Suisse ayant été reportées. Le guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, a avalisé le protocole d'accord signé dans la nuit par Washington et Téhéran pour mettre fin au conflit régional, tandis que les Etats-Unis annoncent la levée de leur blocus naval contre l'Iran.

La Maison Blanche a annoncé jeudi soir que le vice-président des Etats-Unis JD Vance ne se rendra finalement pas en Suisse pour entamer les pourparlers en vue d'un accord final avec l' Iran .

Les négociations qui étaient prévues ce vendredi en Suisse sont « reportées », a confirmé Berne. Le guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, a avalisé jeudi, tout en faisant part de réserves, le protocole d'accord signé dans la nuit par Washington et Téhéran pour mettre fin au conflit régional, les Etats-Unis annonçant de leur côté la levée de leur blocus naval contre l'Iran.

Mais les négociations prévues ce vendredi en Suisse entre l'Iran et les Etats-Unis en vue d'un accord devant mettre fin au conflit au Moyen-Orient ont été reportées sine die, a annoncé le gouvernement suisse, quelques heures après l'annonce de l'annulation du départ du vice-président américain JD Vance pour le pays alpin. Les discussions prévues entre les Etats-Unis, l'Iran, le Qatar et le Pakistan ont été reportées. La Suisse reste disposée à faciliter ces discussions. Les travaux préparatoires correspondants se poursuivent





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